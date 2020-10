Đại hội Đảng bộ Nghệ An không biểu diễn văn nghệ, không nhận lẵng hoa

Đồng chí Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Xuân Hướng

Ngày 2.10, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Trọng Hoàng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 35 ngày 30.5.2019 về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, trang trọng, không phô trương hình thức.

Theo đó, Đại hội sẽ tổ chức tối giản trong các khâu trang hoàng, trang trí, cơ bản không tiếp nhận hoa chúc mừng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; các ấn phẩm sử dụng cho đại biểu dự Đại hội cũng được tối giản….

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (16 – 18.10) tại TP. Vinh, số đại biểu dự Đại hội là 450.

Số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX sẽ là 66 đồng chí (gồm cả 1 đồng chí cán bộ do Trung ương luân chuyển tăng thêm), so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 giảm 5 đồng chí, tỷ lệ đạt 7%.

