Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự đại hội

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Phật tử Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Có những hoạt động Phật sự đã trở thành dấu ấn, điểm nhấn không những cho Phật giáo Nghệ An mà còn là dấu ấn, điểm nhấn cho Phật giáo cả nước. Phát huy tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật, Tăng ni, Phật tử tỉnh Nghệ An luôn tích cực trong công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội. Ước tổng kinh phí cho các hoạt động từ thiện nhân đạo từ năm 2017 đến nay khoảng gần 110 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 4 năm 2022, toàn tỉnh có 65 cơ sở thờ tự Đạo Phật được công nhận hợp pháp, 13 chùa là Di tích lịch sử văn hóa; trên 169 nghìn Phật tử quy tụ ở trên 500 đạo tràng, bản hội, hội quy và gần 2 triệu người có tín ngưỡng đạo Phật. Trong nhiệm kỳ, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã thành lập 03 đơn vị Phật giáo cấp huyện (huyện Quỳnh Lưu, Nam Đàn và thành phố Vinh); phục hồi, thành lập 12 cơ sở Phật giáo (Chùa)...

Có được những thành tựu đó là nhờ sự lãnh đạo và chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự quan tâm trực tiếp giúp đỡ có hiệu quả của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ. Bên cạnh đó là sự nỗ lực cố gắng của thành viên Ban Trị sự, của Tăng Ni Phật tử trong tỉnh, đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong Phật Pháp và truyền thống ngàn đời hòa quyện cùng non sông đất nước.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết trong thời gian tới, Phật giáo Nghệ An sẽ kế thừa lịch sử và những thành tựu đã đạt được, cùng nhau xây dựng Giáo hội Phật giáo tỉnh phát triển mạnh mẽ và toàn diện; nâng cao chất lượng các công tác Phật sự và xã hội; đào tạo đội ngũ Tăng Ni có đủ đức tài; trùng tu, xây dựng cơ sở thờ tự; phát triển Phật giáo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng biên giới.

Để làm được điều đó, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III (nhiệm kỳ 2022-2027) đặt trọng tâm vào chiến lược ổn định, đoàn kết và phát triển toàn diện, đưa phong trào Phật giáo tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Đồng thời, phát huy tinh thần hộ quốc an dân, áp dụng vào thực tiễn đời sống xã hội, cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước và tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn mình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh gửi lời chúc đồng bào Phật giáo sức khỏe, an lạc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hoan hỉ thông báo tới các vị Chư tôn đức, Tăng Ni, phật tử một số kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tỉnh nhà thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, trong thành tựu chung của tỉnh có phần đóng góp xứng đáng của Giáo hội Phật giáo và Tăng, Ni, Phật tử tỉnh nhà.

Ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Giáo hội Phật giáo tỉnh và Tăng Ni, Phật tử đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với Tăng, ni, tín đồ Phật tử.

Ngay sau Đại hội này, Ban Trị sự cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 vào nề nếp, trong lãnh đạo điều hành tuân thủ các nội quy, quy định của Giáo hội; hoàn thiện cơ chế lãnh đạo điều hành hợp lý để phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của từng thành viên và sự đoàn kết đồng thuận cao trong nội bộ.

Đồng thời, chú trọng quản lý các hoạt động nghi lễ, hoạt động hoằng pháp, nhất là tại các chùa chưa có sư trụ trì, các cơ sở có nguồn gốc Phật giáo chưa được phục hồi hoạt động, các điểm sinh hoạt Phật giáo tại các địa phương chưa có chùa; chú trọng việc nghiên cứu, thu thập các thông tin chính xác để khảo cứu, biên tập thành các bài viết có giá trị khoa học về các Di tích Chùa, tạo cơ sở pháp lý cho việc khôi phục Di tích và giúp cho tín đồ phật tử, nhân dân và du khách thập phương nâng tầm hiểu biết về từng cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quan tâm, vận động tăng, ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống “Phụng đạo, yêu nước”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa mới, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, tham gia bảo vệ môi trường; giữ gìn thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ mê tín dị đoan... Cùng với đó, không ngừng đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu nhằm chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân và truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Phật giáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao tặng Giáo hội Phật giáo tỉnh Bức trướng của UBND tỉnh với dòng chữ “Phật giáo Nghệ An sáng mãi cùng quê hương xứ Nghệ”

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Giáo hội Phật giáo tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Phật sự và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu 28 thành viên vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tiếp tục được bầu làm Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.

Tác giả: Quỳnh - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn