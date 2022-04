Đại gia từng xây cầu Tam Bạc tặng TP Hải Phòng bị khởi tố

Ngày 25-4, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Quyết Thắng (SN 1953, trú tại 325 đường Hùng Vương, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng), là Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường, về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Doanh nhân Tạ Quyết Thắng khi chưa bị cơ quan công an khởi tố.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 10-10-2021, Công ty TNHH Sơn Trường tổ chức gần 100 người dùng hung khí, vũ lực phá cổng phụ Bến xe khách Thượng Lý, thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim khí Hải Phòng, tại địa chỉ số 52 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Nhóm người này đã uy hiếp, khống chế lực lượng bảo vệ, dùng xe cẩu, xe nâng mang lô-gô Công ty Bê tông Minh Đức lấy đi 12 đốt thân cẩu tháp trị giá 360 triệu đồng rồi đưa lên 2 xe container chở đi.

Không những thế, các đối tượng còn cắt phá cổng sắt, đập phá cửa, tường rào, sử dụng nhiều vỏ container chặn lối đi lại, sử dụng xích sắt khóa 18 xe ôtô vận tải hành khách của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn gửi tại Bến xe Thượng Lý và một số vật tư, tài sản của các doanh nghiệp gửi tại kho bãi, cản trở hoạt động bình thường của Công ty Kim khí Hải Phòng (đơn vị quản lý bến xe Thượng Lý) và các đối tác có liên quan, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và an ninh trật tự tại Bến xe Thượng Lý.

Trước sự việc trên, ông Lưu Thành Đông, Tổng Giám đốc Công ty Kim khí Hải Phòng, đã gửi đơn tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án đến các cơ quan bảo vệ pháp luật của TP Hải Phòng.

Xác minh thu thập tài liệu, xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định.

Đến ngày 7-4, VKSND quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can gồm Lương Viết Tập (SN 1962, thường trú tại An Dương, Hải Phòng, là Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường) và Nguyễn Văn Khiên (SN 1969, thường trú tại An Dương, Hải Phòng, là nhân viên Công ty TNHH Sơn Trường) về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, ông Tạ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường, đã đứng ra tổ chức người, phương tiện (thuộc Công ty TNHH Sơn Trường) gây rối trật tự công cộng tại khu B Bến xe Thượng Lý.

Ngày 22-4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Quyết Thắng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Ngày 25-4, VKSND quận Hồng Bàng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đối với Tạ Quyết Thắng về tội danh trên.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, ông Tạ Quyết Thắng được biết đến là 1 doanh nhân thành đạt của TP Hải Phòng.

Năm 2017, ông Thắng đã xây tặng TP Hải Phòng cây cầu Tam Bạc với tổng kinh phí đầu tư gần 80 tỉ đồng. Cầu có chiều dài 130 m, rộng 26,4 m, độ cao thông thuyền 5,5 m, trọng tải 18 tấn.

Cây cầu đưa vào sử dụng đã kết nối không gian trung tâm thành phố là khu vực hồ Tam Bạc với khu dân cư Hạ Lý, quận Hồng Bàng vốn bị chia cắt bởi dòng sông Tam Bạc, góp phần mở rộng, thay đổi không gian bờ hồ Tam Bạc.

Vào thời điểm đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã xác nhận và trao bằng chứng nhận kỷ lục mới về cầu vượt sông được thi công trong thời gian ngắn nhất cho Công ty TNHH Sơn Trường với thời gian thi công chỉ 50 ngày.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động