Đại gia Nam Định công bố 'thưởng khủng' cho nhân viên tới 106 tỉ đồng

Ngay sát Tết, Thế Giới Di Động của đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài công bố việc phát hành cổ phiếu ESOP cực ưu đãi cho nhân viên chủ chốt. trị giá lên tới hơn 106 tỷ đồng. Đáng chú ý là mức giá phát hành chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu, chưa bằng 1/10 so với giá cổ phiếu MWG đang giao dịch trên thị trường.

Trong phiên giao dịch sáng 26/12, cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động bất ngờ đảo chiều sụt giá 800 đồng, tương ứng 0,7% còn 113.100 đồng/cổ phiếu sau 4 phiên liên tục tăng trước đó.

Diễn biến này của MWG có thể xuất phát từ việc doanh nghiệp của đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài mới đây công bố phương án phát hành cổ phiếu và sử dụng cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Ông Nguyễn Đức Tài. Ảnh: Internet

Theo đó, doanh nghiệp này dự kiến phát hành mới gần 9,8 triệu cổ phiếu và phân phối hơn 856 ngàn cổ phiếu quỹ. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng hơn 106 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ phát hành mới vào mức 2,4% với giá ưu đãi chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu, tức chưa bằng 1/10 thị giá MWG hiện đang giao dịch trên thị trường.

Cổ phiếu phát hành mới hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm, mỗi năm sẽ có 25% số cổ phần đã mua được tự do chuyển nhượng. Năm thứ nhất sẽ có 25% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 75% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng và hết năm thứ tư con số là 100%.