Đại gia đất cảng Ngô Văn Phát vừa bị bắt giam ở Hải Phòng là ai?

Bị can Ngô Văn Phát (ảnh nhỏ) và tòa lâu đài ở TP Hải Phòng.

Cầm đầu nhóm lập hàng loạt công ty “ma”

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 8/9 Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 do Ngô Văn Phát (SN 1964, quê huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cầm đầu.

Ông Phát bị khởi tố bị can, bắt tạm giam vào đầu tháng 9. Đến ngày 8/9, cơ quan chức năng tổ chức khám xét nơi đăng ký thường trú tại số 60 Trần Quang Khải (quận Hồng Bàng) và nơi ở tại tòa số 9 Lê Hồng Phong (quận Hải An, TP Hải Phòng) từ chiều đến đêm.

Thời điểm bị bắt, ông Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xăng dầu Phát, trụ sở ở xã Nam Sơn (An Dương, Hải Phòng).

Theo Công an TP Hải Phòng, trước đó Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Đêm 8/9, lực lượng chức năng vẫn làm việc tại tòa nhà của bị can Ngô Văn Phát trên phố Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát cầm đầu.

Những ngày đầu tháng 9, ngoài ông Phát, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố 6 bị can khác liên quan tới vụ án này, gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1989, ở quận Hồng Bàng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê Thái Bình) - Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng, (SN 1992, quê Thái Bình); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, trú ở huyện Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài (SN 1994, quê Thái Bình); Lương Văn Giao (SN 1991, trú tại huyện Thủy Nguyên).

Đại gia Phát "dầu" sở hữu nhiều công ty, lâu đài

Ông Ngô Văn Phát là đại gia xăng dầu nổi tiếng ở Hải Phòng, chủ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Những năm gần đây, ông Phát được biết đến trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Quảng Ninh, Thái Bình. Ngoài ra, bị can này cũng được biết đến là người sử hữu nhiều tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ trị giá hàng trăm tỷ đồng tại TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

Tại Hải Phòng, tòa lâu đài trên phố Lê Hồng Phong (quận Hải An) của ông Phát trên khuôn viên hai mặt tiền, rộng hàng ngàn mét vuông. Toà nhà này được xây dựng trong nhiều năm và rất cầu kỳ.

Ông Ngô Văn Phát còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành.

Tại quê nhà ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), ông Phát cũng sở hữu một căn biệt thự hoành tráng, trên nóc nhà có thể đỗ được trực thăng. Ông Phát cũng được biết đến là chủ doanh nghiệp thực hiện lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Thủ và Cồn Vành tại huyện Tiền Hải.

Công an TP Hải Phòng thông tin thêm, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Bị can Ngô Văn Phát còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành, trụ sở tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước...

Tác giả: NGUYỄN HOÀN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong