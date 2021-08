Your browser does not support the video tag.

Đặc sản "xe tăng lội nước" xấu lạ, đắt hơn tôm hùm, nhà giàu cũng khó mua (Nguồn: Best Ever Food).

Ở Việt Nam, bọ biển mặc dù còn lạ lẫm với nhiều người nhưng lại là đặc sản đắt đỏ và quý giá, xuất hiện nhiều tại vùng biển thuộc khu vực các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi…

Tuy nhiên, do số lượng bọ biển không nhiều và việc đánh bắt cũng khó khăn nên không phải du khách nào khi đến đây du lịch cũng có cơ hội được thưởng thức loạt món ăn nức tiếng từ sinh vật này.

Bọ biển có vẻ ngoài xấu lạ, kỳ dị nhưng là đặc sản "hiếm có khó tìm", nhà giàu có tiền cũng khó mua được.

Bọ biển sống dưới đáy biển sâu hàng trăm sải tay nên chỉ những ngư dân có kinh nghiệm, dùng đôi giã cào lớn, rê quét dọc ngang trên khắp các ngư trường xa tít mù khơi mới bắt được chúng.

Không giống các loại hải sản khác, bọ biển khiến nhiều thực khách rùng mình, dè chừng không dám thưởng thức vì có vẻ ngoài kỳ dị, xấu xí. Sinh vật này có lớp vỏ cứng với nhiều chân nhỏ mọc khắp thân, móng vuốt sắc nhọn. Bởi vậy, chúng được ví như "xe tăng lội nước".

Thịt bọ biển được đánh giá là có hương vị thơm ngon, bổ dưỡng.

Bọ biển được đánh bắt phổ biến nhất là vào tháng 3 - 5 dương lịch hàng năm. Vào những thời điểm còn lại, việc khai thác loài hải sản này trở nên khó khăn hơn do số lượng không nhiều.

Mỗi con bọ biển nặng trung bình khoảng 1kg, con to nặng tầm 1,5 - 1,7kg, thậm chí có con nặng tới trên 2kg. Tuy có hình dáng xấu lạ, kém hấp dẫn nhưng bọ biển vẫn được nhiều thực khách tìm mua.

Bọ biển được chế biến thành nhiều món, trong đó đơn giản nhất là nướng trên than hồng. Để làm chín phần thịt bên trong, cần nấu chúng với lửa lớn trong thời gian dài do bọ biển có lớp vỏ dày và cứng. Khi thịt có mùi thơm, đầu bếp sẽ dùng dao rạch bụng chúng ra và bày lên đĩa phục vụ khách thưởng thức.

Bọ biển được chế biến thành nhiều món ăn ngon "hút" khách.

Khi ăn, thực khách chấm thịt bọ biển với nước sốt, nước mắm hoặc muối tiêu xanh, ăn kèm với các loại rau sống. Thịt của chúng có màu trắng đục, vị béo nhưng không ngậy, thơm ngọt tự nhiên.

Một số thực khách từng có cơ hội thưởng thức còn nhận xét rằng, thịt bọ biển ngon và đậm đà hơn cả tôm hùm - vốn được ví là "vua hải sản".

Ngoài món nướng, thực khách có thể thưởng thức bọ biển rang muối ớt, bọ biển hấp,... Dù chế biến theo cách nào thì không thể phủ nhận hương vị thơm ngon của món đặc sản nức tiếng này.

Vì "hiếm có khó tìm", lại thơm ngon bổ dưỡng nên bọ biển có giá thành khá cao, khoảng 2,5 - 2,8 triệu đồng/kg. Thậm chí có thời điểm giới nhà giàu sẵn sàng chi tới 4 triệu đồng để săn lùng sinh vật xấu xí này.

Tác giả: Thảo Trinh

Nguồn tin: Báo Dân trí