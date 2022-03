Đặc sản nổi tiếng An Giang, chỉ cần thưởng thức một lần sẽ nhớ cả đời, càng ăn càng ngon

An Giang là vùng đất nổi tiếng có nhiều đặc sản khiến khách du lịch ghé tới phải thưởng thức ngay và luôn. Và có dịp về xứ lụa Tân Châu, thực khách không thể bỏ qua các món ăn từ lía vô cùng thơm ngon và độc lại. Bạn chỉ cần ăn một lần sẽ nhớ mãi hương vị khó quên ấy.

Anh Tăng Ngọc Long (38 tuổi, An Giang) cho biết: “Lía có hình dạng khá giống hến, vỏ mỏng. Ở quê mình, muốn ăn lía đúng chuẩn vị chỉ có thể ghé tới Tân Châu - xứ lụa nổi tiếng một thời. Sở dĩ vậy vì nơi đây có xóm đồng bào người Chăm mà lía lại là món ăn do người Chăm chế ra để ăn trong mùa nắng nhằm giải nhiệt và giúp những buổi họp mặt trốn nắng nóng của họ thêm phần thú vị hơn”.

Lía có hình dạng khá giống hến, vỏ mỏng.

Nhắc đến chuyện vì sao lía giúp giải nhiệt mùa hè, anh Tăng Ngọc Long bảo do lía có tính hàn luộc hay phơi đều ăn phát, chỉ mùa nóng mới đem lại cảm giác mát và an toàn cho người thưởng thức, kể cả những người có vấn đề về bụng dạ. “Hễ cứ nắng nóng lên cao điểm, người Tân Châu lại đem lía ra phơi. Lía một nắng sẽ được tẩm ướt gia vị, còn ngậm nước nên giữ được vị ngọt, ăn với cơm nguội thì ngon không còn gì để nói”, anh Tăng Ngọc Long kể.

Xưa ở quê anh Tăng Ngọc Long xuất hiện rất nhiều người đi bán lía dạo. Khi ấy người dân lại đổ xô ra đầu ngõ gọi “Lía ơi! Lại đây xem nào”. Sau đó mỗi người trong xóm mua một ít về ăn hoặc mua chung rồi ngồi túm tụm thưởng thức. Song ngày nay khi xã hội tiên tiến hơn, cảnh người bán lía rong đã không còn! Thay vào đó ai muốn ăn đặc sản này thì ra tiệm hoặc quán ăn có bán lía.

Xưa ở quê anh Tăng Ngọc Long xuất hiện rất nhiều người đi bán lía dạo.

“Bán lía chẳng lời lãi là bao nhưng người ta vẫn cứ kháo nhau rằng lía là nghề của người nghèo, món ăn của dân nghèo... Vì thế ai bán vẫn cứ bán, ai mua vẫn cứ mua thành ra người ăn không chán, người bán vẫn mừng.

Ngoài lía phơi, người sành ăn còn khoái món lía luộc. Chỉ cần gọi đĩa lía luộc, người bán sẽ nhanh tay bắc chảo lên bếp rồi thả một lượng lớn lía vô, cho thêm chút nước rồi đậy lắp. Vài ba phút sau, họ sẽ mở lắp đảo đều những chú lía đang mở miệng rồi chuẩn bị nước chấm, rau thơm, vài cây tăm... Sau đó chảo lía đã chín, chỉ cần mở ra nêm nếm gia vị rồi đổ nhanh ra đĩa là đã có ngay một đĩa lía thơm ngon đậm vị quê hương miền Tây”, anh Tăng Ngọc Long cho hay.

Ngoài lía phơi, người sành ăn còn khoái món lía luộc.

Khi đĩa lía luộc đã bày trước mắt, thực khách sẽ từ từ thưởng thức. Lía phải ăn lúc nóng, chấm với mắm me mới đúng điệu. Bát mắm me được trộn đặc keo, thêm vài lát ớt đỏ; còn lía mở miệng nhưng chưa tách hẳn vỏ, bạn cầm một bên vỏ, húp nước ngọt rồi mới chấm vào mắm me, đưa lên miệng, thêm vài lá rau thơm nữa là đủ hương vị chua chua pha lẫn ngọt, cay, the, đậm đà. Đặc biệt, đã ăn lía phải kèm với những thức uống dân dã mới ngon, như mủ gòn (lấy từ nhựa cây gòn), hột é, sâm hay chỉ đơn giản là trà đá để không làm mất dư vị của lía.

