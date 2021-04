Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ, diễn viên, nghệ nhân đến từ Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An; Đội NTQC – Văn nghệ quần chúng đến từ các huyện Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Kỳ Sơn và Tương Dương.

Tiết mục hát múa - “Miền Tây khúc hát tự hào” mở đầu chương trình nghệ thuật do Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An và Đội NTQC huyện Con Cuông biểu diễn.

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19/4 hàng năm là "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam". Đây cũng là dịp quan trọng để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau hòa mình trong những nét văn hóa độc đáo, qua đó nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực sự đi vào đời sống tinh thần của nhân dân, được đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc tham gia hưởng ứng. Việc tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào các dân tộc Miền Tây Nghệ An. Đồng thời, quảng bá bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của các địa phương vùng Miền Tây. Đây cũng là dip để tôn vinh bản sắc văn hóa, lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao trách nhiệm, tạo thêm nguồn lực để phát huy nét đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định đây là dịp để nhân dân thể hiện sự quan tâm tới việc bảo tồn và tham gia sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc được giao lưu trao đổi về tiếng nói, chữ viết, trang phục, các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ say đắm lòng người. Đây cũng là cầu nối giữa các dân tộc anh em, góp phần củng cố tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng bản làng, quê hương, đất nước giàu đẹp văn minh.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phong trào VHVN -TDTT quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều loại hình văn hóa, các môn thể thao, các trò chơi dân gian được khôi phục và phát triển; các hội thi VHTT được tổ chức ngày càng phong phú và hấp dẫn, đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm tôn vinh bản sắc văn hóa mà còn là hoạt động thúc đẩy phát triển KT- Du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa cộng đồng mà không phải địa phương nào cũng có được. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: điều đặc biệt, Ngày văn hóa năm nay được tổ chức tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông - miền non nước hữu tình, đậm đà bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên miền Tây Nghệ An. 90 năm về trước, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, đồng bào các dân tộc miền núi Con Cuông đã đoàn kết một lòng, anh dũng đứng lên đấu tranh, góp phần làm rạng danh trang sử vàng của đồng bào dân tộc miền núi. Vùng đất đã từng làm nên "Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay" trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược ở thế kỷ XV; Tiếp tục khẳng định truyền thống cách mạng ở thế kỷ XX, kế thừa và đổi mới toàn diện ở thế kỳ XXI. Sự ra đời của chi bộ Đảng Môn Sơn tháng 4/1932 là cơ sở thúc đẩy phong trào đấu tranh của đồng bào các dân tộc huyện Con Cuông và các huyện Miền Tây Nghệ An cùng hòa nhịp vào làn sóng đấu tranh ở miền xuôi, làm nên một ngọn cờ Xô Viết Nghệ Tĩnh oanh liệt trong lịch sử dân tộc ta.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tin tưởng rằng nhân dân Miền Tây nói riêng, Nghệ An nói chung sẽ tiếp tục chung tay đồng lòng, phát huy các thế mạnh, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển sớm trở thành một tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam - 90 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên miền Tây Nghệ An. Mở đầu chương trình là tiết mục hát múa - “Miền Tây khúc hát tự hào”, do Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An và Đội NTQC huyện Con Cuông biểu diễn.

Thông qua chương trình, người xem được khám phá nét văn hóa độc đáo vẻ đẹp của Miền Tây xứ Nghệ được ví như nàng tiên đang say nồng trong giấc ngủ. Khán giả còn được chứng kiến những chàng trai – cô gái Mông xúng xính trong bộ váy áo rực rỡ sắc màu cùng nhau xuống chợ, thưởng thức tiếng khèn môi xôn xao gọi bạn tình và tiếng pí chảy vào con suối reo vui ca ngợi tình yêu lứa đôi..

Các đội Nghệ thuật quần chúng - Văn nghệ quần chúng đến từ các huyện Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương đã mang đến nhiều tiết mục ca ngợi bản sắc văn hóa các dân tộc Thái – Mông – Thổ - Khơ Mú ở Miền Tây Nghệ An. Đồng thời, giới thiệu thêm một số phong tục, tập quán trong sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc như Ngày hội xuống đồng, Mừng bếp mới, Vui hội mùa xuân..

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục văn hóa đặc sắc như một biểu tượng của sự đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc, tất cả đang cùng chung một mái nhà. Việc tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam là một trong những minh chứng sống động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình chào mừng kỷ niệm, vào sáng 17/4, UBND tỉnh, huyện Con Cuông đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm du lịch, trưng bày triển lãm ảnh về lịch sử cách mạng tỉnh Nghệ An nói chung và phong trào cách mạng trong đồng bào các dân tộc thiểu số, miền Tây Nghệ An nói riêng.

