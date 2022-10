Đã tìm thấy bé gái 2 tuổi ở TP Thủ Đức được trình báo mất tích

Khoảng 5 giờ sáng 23-10, lực lượng chức năng TP Thủ Đức nhận được tin báo từ người dân có 1 bé gái ngồi khóc một mình trên cầu Ông Cày. Sau đó bé được xác định là Nguyễn Hoàng Thảo Nhi.

Bà Trần Thị Liễu, bà nội bé Nhi nói đã tiếp nhận bé trong trạng thái khỏe mạnh, tuy nhiên bé hay khóc do còn hoảng loạn tinh thần.

Bé Thảo Nhi được báo mất tích trước đó Ảnh: Người nhà cung cấp

Trước đó, ngày 22-10, chị L. A. T (39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đến Công an trình báo việc bé Nguyễn Hoàng Thảo Nhi (2 tuổi) mất tích.

Theo đơn trình báo, chị T. cùng hai con là bé Nhi và 1 bé trai thường xuyên ngủ tại cầu Ông Cày (phường Phước Long B, TP Thủ Đức). Khoảng 4 giờ sáng 22-10, chị T. thức dậy đi mua sữa cho con, khi quay lại thì phát hiện bé gái đã mất tích.

Nhận được tin, Công an TP Thủ Đức cho trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM cũng điều hàng chục chiến sĩ công an đến lặn tìm nhiều giờ tại rạch Ông Cày, nơi nghi bé gái rơi xuống... Đến sáng nay, mọi người đã có thể thở phào.

Theo điều tra ban đầu, từ trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng thấy xuất hiện 1 nam giới cõng bé gái giống bé Nhi. Tuy nhiên, được 1 đoạn thì mất dấu.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: Lương Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động