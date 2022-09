Đã tìm thấy 2 thiếu nữ mất tích

Chiều 15/9, thông tin từ Ban công an xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), phía gia đình đã liên lạc được với hai cháu Hồ Thị T.M. và Trần Thị X. Hiện tại người thân đang trên đường đưa các cháu về nhà.

Công an xã Quỳnh Thọ đã phát thông báo truy tìm người mất tích (Ảnh: Gia đình cung cấp).

"Sau nhiều ngày tìm kiếm hôm nay (15/9), gia đình đã phát hiện hai cháu M. và X. tại tỉnh Hưng Yên. Nguyên nhân ban đầu khiến hai cháu bỏ nhà đi là do bạn bè rủ rê để đi bán quán nước. Gia đình đang đưa hai cháu về nhà", một lãnh đạo Công an xã Quỳnh Thọ thông tin thêm.

Trước đó, ngày 14/9, Công an xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phát thông báo truy tìm người mất tích đến Công an huyện Quỳnh Lưu và công an các xã, thị trấn trên địa bàn để tìm kiếm em Hồ Thị T.M. (SN 2010, trú xã Quỳnh Thọ), học sinh lớp 7 của một trường cấp 2 trên địa bàn. Cùng bỏ đi với M. có Trần Thị X. (SN 2009, trú xã Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An).

