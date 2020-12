Đã tìm được tài xế chở bệnh nhân 1440 nhập cảnh 'chui', cách ly 8 cán bộ, giáo viên

UBND huyện An Phú đã đưa 8 cán bộ, giáo viên đã được anh T. chở đi chơi, đi tập huấn bằng xe 16 chỗ vào khu cách ly tập trung ở xã Đa Phước - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 28-12, ông Trần Hòa Hợp - chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang), trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện - cho biết đến thời điểm này có thể khẳng định bệnh nhân 1440 đã nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú.

Theo đó sáng cùng ngày, UBND huyện An Phú đã họp khẩn với các ngành sau khi xác định được anh M.V.T., 30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú đã chở bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép.

Anh T. là F1 của bệnh nhân 1440 khi lái xe 7 chỗ chở theo bệnh nhân 1440 và người phụ nữ ở Đồng Tháp từ Campuchia trốn về nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú rạng sáng 24-12.

"Hiện tại cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đang làm việc với anh T. khi anh này đưa khách đi đám tang" - ông Hợp nói.

Theo ông Hợp, do xe này chở bệnh nhân 1440 đã không khử khuẩn mà còn tiếp tục chở cán bộ, giáo viên của xã Vĩnh Lộc đi tập huấn và đi trị bệnh ở TP.HCM nên có khoảng 8 người là F2 phải đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Đa Phước.

Sáng 28-12, UBND huyện An Phú đã họp khẩn với các ngành chức năng để điều tra dịch tễ và truy vết người tiếp xúc với các F1, F2 để khoanh vùng - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Chúng tôi đang thống kê lại số lượng F3. Bên cạnh đó, huyện An Phú cũng chỉ đạo lực lượng y tế phun xịt khử trùng ở khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình mà tài xế đã cung cấp vị trí đưa rước nhập cảnh trái phép" - ông Hợp nói thêm.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, bệnh nhân 1440 từ Myanmar sang Thái Lan, Campuchia rồi nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào 2h ngày 24-12, sau đó về nhà tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Theo khai báo ban đầu, ngày 15-12 anh này từ Myanmar đi xe tải về huyện Mae Sot, tỉnh Taksin, Thái Lan. Tối 22-12, anh theo xe tải và ngồi ở thùng xe sau (không nhớ rõ tài xế và biển số xe) cùng 6 người khác qua Campuchia để vượt biên trái phép về Việt Nam rồi sau đó từ TP.HCM về Vĩnh Long.

Sóc Trăng đang xác minh F1, F2 Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 28-12, bác sĩ Trần Văn Khải - phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, xác nhận đã gặp tài xế chở bệnh nhân 1440 và đang xác minh thêm. Theo bác sĩ Khải, nếu tài xế này có chở bệnh nhân 1440 thì thuộc diện F1, phải xét nghiệm, cách ly 14 ngày. Còn những người tài xế này chở là F2, cần được theo dõi chặt chẽ. "Chúng tôi đã mời tài xế về làm việc và đang điều tra để nắm thông lịch trình đã đi đâu, ghé đâu để tiếp tục truy vết" - bác sĩ Khải cho biết. KHẮC TÂM

Tác giả: BỬU ĐẤU

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ