Đà Nẵng thu giữ số lượng "khủng" khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Lượng khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Chiều 24/3, Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng cho biết: Đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin về lô hàng khẩu trang y tế 4 lớp với hơn 200.000 chiếc không rõ nguồn gốc và người sở hữu lô hàng khẩu trang này khi tiến hành phát hiện, thu giữ.

Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng, cho hay, hiện đơn vị đang tạm giữ, tiếp tục đấu tranh để làm rõ nguồn gốc số khẩu trang trên.

Trước đó, khoảng 8h ngày 22/3, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng Hải Vân, Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng đang thực hiện nhiệm vụ tại đường Nguyễn An Ninh (phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì phát hiện ông N.T.T (SN 1968, trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) đang bốc thùng carton lên xe container BKS 29H-224.46 do T.Đ.C (SN 1987, ở xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) điều khiển.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ thông tin về lô hàng.



Thấy nghi vấn, trinh sát kiểm tra lô hàng ngay tại hiện trường thì phát hiện 69 thùng carton, chứa 207.000 chiếc khẩu trang loại 4 lớp. Tất cả số lượng hàng hoá này đều không có nhãn mác.

“Đơn vị đang tiếp tục điều tra. Nếu cơ sở sản xuất được cơ quan chức năng cấp phép thì đơn vị sẽ trả lại số hàng trên, lập biên bản xử phạt hành chính để cảnh cáo. Còn nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm, sai chỗ nào xử lý chỗ đó”, Đại tá Nguyễn Viết Cử cho biết.

Tác giả: Vĩnh Nhân

Nguồn tin: Báo Giao thông