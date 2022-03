Đà Nẵng: Phát hiện 2 thi thể dưới mố cầu Thuận Phước

hiều 12-3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện 2 thi thể dưới mố chân cầu Thuận Phước.

Mố cầu Thuận Phước, nơi phát hiện 2 thi thể

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện người phụ nữ điều khiển xe máy BKS 43X6-6272 lên cầu Thuận Phước rồi bất ngờ trèo qua lan can cầu, nhảy xuống dưới tự tử. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên người đi đường không thể can ngăn kịp thời.

Nhận tin báo, Đội PCCC và CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị L. Th. (SN 1975, ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Bà Th. không nhảy xuống nước mà đáp vào vị trí mố cầu nên tử vong ngay lập tức.

Khi lực lượng chức năng sử dụng ca nô để tiếp cận hiện trường thì phát hiện thêm 1 thi thể nam thanh niên khác cũng ngay gần đó.

Nạn nhân thứ 2 được xác định là anh Nguyễn Đ.M. (SN 2003, quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân nam nhiều khả năng đã tự tử vào đêm hôm trước, trên thi thể có một số giấy cầm cố tài sản.

Thi thể của bà Th. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Còn thi thể của anh M. vẫn đang chờ người thân đến nhận.

Thông tin ban đầu, 2 nạn nhân này không có mối quan hệ với nhau.

Tác giả: HẢI ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Người Lao động