Đà Nẵng lần đầu có nữ trưởng công an quận

Sáng 14-4, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) đã công bố quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân từ Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn giữ chức vụ Trưởng Công an quận này.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao quyết định bổ nhiệm cho nữ thượng tá.

Đây là nữ trưởng công an quận đầu tiền của TP Đà Nẵng từ trước đến nay. Thượng tá Lân lên nhận chức, thay cho đại tá Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Trưởng Công an quận nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Nữ thượng tá Lân sinh năm 1975, quê quán Bình Định, tốt nghiệp hệ chính quy trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Bà Lân cũng từng là nữ Phó trưởng công an quận đầu tiên ở Đà Nẵng.

Thượng tá Kiều Văn Vương trong ngày nhận nhiệm vụ mới.

Trong buổi bổ nhiệm mới này, thượng tá Kiều Văn Vương được điều chuyển từ Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự về làm Phó trưởng công an quận Ngũ Hành Sơn.

Tác giả: HẢI HIẾU

Nguôn tin: Báo Pháp luật TPHCM