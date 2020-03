Đà Nẵng: Giải tán hàng trăm game thủ tụ tập “đại chiến” giữa mùa dịch

Your browser does not support the video tag.

Hàng trăm game thủ tụ tập "đại chiến" ở Cocobay.

Ngày 29/3, UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thông tin, sau khi tiếp nhận phản ánh có hàng trăm game thủ đang tham gia “đại chiến” ở khu phức hợp giải trí Cocobay vào chiều 28/3, lực lượng chức năng của quận đã tiến hành kiểm tra, xử lý.

Game thủ tập trung "đại chiến" trong một căn phòng ở khu giải trí phức hợp Cocobay Đà Nẵng

Lực lượng chức năng tới giải tán đám đông

Tại thời điểm kiểm tra, có 117 người đang tụ tập trong một căn phòng 300m2; trong đó có 96 game thủ, còn lại là trọng tài và người phục vụ cho cuộc “đại chiến” game đang diễn ra ở đây.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm về hành vi tập trung đông người, vi phạm lệnh cấm của nhà nước trong thời điểm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, giải tán việc tụ tập, tổ chức thi đấu game ngay trong chiều 28/3.

Được biết, qua xác minh của chính quyền địa phương, các game thủ đang tham gia giải game tổ chức tại Cocobay từ ngày 10/3 và dự kiến kéo dài đến ngày 6/4.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Dân trí