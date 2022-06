Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng giở trò sàm sỡ, cướp tài sản một thiếu nữ

Ngày 28/6, tin từ Công an huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, trung tuần tháng 6/2022, cảnh sát tiếp nhận thông tin báo án từ chị T.T, SN 2000, trú huyện Hòa Vang về việc bị kẻ lạ tấn công.

Chị T., cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 13/6, chị đang đi trên đường thì bất ngờ bị 1 thanh niên lạ mặt lao đến khống chế. Lợi dụng đường vắng và đêm tối, đối tượng kéo chị vào bụi cây ven đường rồi giở trò sàm sỡ. Khi chị T., chống cự thì hắn tấn công uy hiếp và cướp 1 điện thoại di động của chị trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Sự việc bất ngờ khiến chị T., hoảng loạn. Đến sáng hôm sau, được sự trấn an của gia đình, nạn nhân đến Công an huyện Hòa Vang trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, cơ quan xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng gây án với thủ đoạn táo tợn. Sự việc không chỉ gây thiệt hại cho nạn nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự, tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Nắm bắt điều đó, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang tức tốc đã chỉ đạo lực lượng hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh, rà soát, truy xét với quyết tâm cao nhất là bắt được thủ phạm, tạo niềm tin, trấn an dư luận.

Trải qua quá trình điều tra, cảnh sát đã đưa đối tượng Phùng Viết Lợi, SN 1990, trú tổ 35, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng vào tầm ngắm. Củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng bắt giữ Lợi vào ngày 27/6 để phục vụ điều tra. Lợi được xác định là kẻ gây ra vụ việc trên.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn