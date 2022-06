Đã kỷ luật 50 cán bộ diện trung ương quản lý

"Không có gì qua mắt được nhân dân" Trao đổi với báo chí trước thềm hội nghị, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - cho biết công tác PCTN-TC trong thời gian vừa qua đạt được nhiều kết quả to lớn. Đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, mà trực tiếp, thường xuyên là sự chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN-TC, với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, là sự gương mẫu, "nói đi đôi với làm" của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành... "Tôi xin nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của người đứng đầu và các lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, của nhân dân và báo chí; sự gương mẫu, quyết liệt "nói đi đôi với làm" và "làm đi đôi với nói" của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và các lãnh đạo chủ chốt là chỗ dựa vững chắc, là bảo đảm về mặt chính trị và tạo động lực to lớn và đây là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành công của công tác PCTN-TC trong thời gian vừa qua" - ông Trạc nói. Cũng theo ông Phan Đình Trạc, trong công cuộc PCTN-TC có vai trò to lớn của nhân dân, không có sức mạnh nào to lớn bằng sức mạnh của nhân dân, "không có gì mà nhân dân không biết và do đó, không có gì qua mắt được nhân dân". "Chúng ta phải biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, làm cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu không có chỗ ẩn nấp..." - ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.