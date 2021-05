Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của tài xế từ Bắc Ninh về bị ho sốt rồi tử vong

Cơ quan chức năng Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm 1 trường hợp liên quan Covid-19.

Sáng 21/5, lãnh đạo xã Châu Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, hiện nam tài xế của xe khách Trung Trầm trú trên địa bàn xã này tử vong 1 ngày trước đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó anh N.V.N. (30 tuổi, trú xã Châu Khê, là tài xế của nhà xe Trung Trầm. Mấy ngày trước, anh N. chạy chuyến xe từ Bắc Ninh về Nghệ An. Sau đó, anh N. bị ho, sốt, đau họng và mệt mỏi.

Anh N. sau đó đến trạm y tế xã khai báo y tế. Sáng 20/5, người đàn ông này được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An trong tình trạng sốt cao, đau họng.

Bệnh nhân sau đó được các bác sỹ chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn nên làm thủ tục chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, khi đang trên đường chuyển viện thì anh N. tử vong.

Trong một diễn biến khác, tỉnh Nghệ An vừa có quyết định dỡ bỏ phong tỏa khu vực cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 tại TX. Hoàng Mai và 5 thôn của xã Quỳnh Lập. Đây là địa phương có 1 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Khu vực cách ly, phong tỏa của 5 thôn xã Quỳnh Lập (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) sau khi có 1 ca nhiễm Covid-19.

Theo đó, tỉnh Nghệ An quyết định dỡ bỏ cách ly y tế đối với 5 thôn của xã Quỳnh Lập (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) gồm: Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành, Sơn Long và Tâm Tiến. Đồng thời dừng việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với TX. Hoàng Mai bắt đầu từ 7h ngày 21/5.

Ngoài ra, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập cũng được cho phép thu dung, điều trị bệnh nhân, tiếp tục công tác khám, chữa bệnh phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân từ 7h sáng 21/5.

Cơ quan chức năng chờ đến thời khắc dỡ bỏ phong tỏa.

Trước đó, tối 6/5 Nghệ An ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng là người đàn ông 47 tuổi đến chăm sóc vợ ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 TX. Hoàng Mai, 5 thôn của xã Quỳnh Lập bị phong tỏa. Sở Y tế Nghệ An quyết định phong tỏa Bệnh viện da liễu Trung ương Quỳnh Lập do có nhiều F1 làm việc tại đây.

Thời khắc dỡ bỏ phong tỏa tại TX. Hoàng Mai.

Người dân vui mừng.

Hiện công tác phòng dịch trên địa bàn vẫn đang được nêu cao để đảm bảo an toàn sau khi tháo dỡ phong tỏa.

