Đã bắt được nghi can sát hại cô gái chôn vùi thi thể bên bờ suối ở Lào Cai ngày mùng 1 Tết

Sáng 28/1, trung tá Khương Văn Phú, Đội trưởng đội 1 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ công an), Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) bắt giữ hung thủ trong vụ án mạng xảy ra vào ngày 25/1 (tức Mùng 1 Tết) tại địa bàn xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai).

Nghi can Kiều bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Bước đầu xác định nghi can tên là Kiều trú tại huyện Văn Bàn, Lào Cai. Đối tượng Kiều bị các lực lượng chức năng của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ công an) bắt giữ vào khoảng 23h ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết), khi đang lẩn trốn tại quận Ba Đình, TP Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai của đối tượng và tiếp tục điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, ngày 25/1, sau khi uống rượu say, Kiều rủ nạn nhân là chị Trần Thị L. (24 tuổi, trú tại xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn) ra bờ suối xã Nậm Tha chơi. Tại đây Kiều nảy sinh ý định đồi bại với chị L. nên dùng vũ lực uy hiếp thì gặp phải sự chống cự quyết liệt của nạn nhân. Sau đó, Kiều đã ra tay tước đoạt mạng sống của người phụ nữ đơn thân.

Khu bờ suối nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết), trong lúc xuống khu vực suối thuộc xã Nậm Tha, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện một cánh tay người thò ra khỏi mặt đất nên nhanh chóng thông báo đến chính quyền địa phương.

Nhận thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vào cuộc điều tra, bước đầu làm rõ danh tính nạn nhân là chị Trần Thị L. (24 tuổi, trú tại xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn).

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy trên cổ nạn nhân có vết bầm tím. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân được cho là do bị ngạt cơ học.

Trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân L. có đi uống rượu cùng nhóm bạn. Chính quyền địa phương cho biết, chị L. đã lập gia đình và có một con gái nhưng cuộc sống vợ chồng có nhiều khúc mắc nên chị đã ly hôn, về ở với bố mẹ đẻ, gia đình thuộc diện khó khăn.

Tác giả: Định Nguyễn

Nguồn tin: Saostar.vn