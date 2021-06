Cựu tử tù Liên Khui Thìn tố cáo bị chiếm đất, Bộ Công an khởi tố điều tra

Ông Liên Khui Thìn, nguyên giám đốc Công ty TNHH EPCO

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã có văn bản số 55/TB-CSKT-P10 gửi Viện Kiểm sát tối cao (Vụ 3) thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (CSKT) nhận được đơn của ông Liên Khui Thìn tố cáo các cá nhân lợi dụng thời gian ông Thìn chấp hành án phạt tù chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH EPCO, Công ty TNHH An Khánh và Công ty TNHH Hồng Long.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Cụ thể, cơ quan CSĐT đã có quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và tiến hành điều tra, xác minh theo quy định.

Ngày 16/4/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P10 để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại công ty TNHH EPCO (TPHCM) và một số đơn vị có liên quan.

Theo đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn (68 tuổi, thường trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) gửi Bộ Công an và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công ty EPCO và các doanh nghiệp do ông bỏ vốn thành lập và điều hành như Công ty TNHH TM Hồng Long, Công ty TNHH TM An Khánh, Công ty TNHH Hồng Long – Nha Trang… phát triển mạnh, có doanh số hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm với khoảng 15 nghìn lao động.

Năm 1997, khi vụ án EPCO – Minh Phụng nổ ra, tài sản của ông Liên Khui Thìn trong Công ty EPCO và các công ty do ông bỏ vốn thành lập là rất lớn. Tuy nhiên, do một số tài sản chưa hoàn thiện pháp lý về quyền sử dụng hoặc sở hữu nhà nên toà án không chấp nhận đưa vào cân đối nợ trong vụ án. Một số cá nhân đã lợi dụng điều này để chiếm đoạt tài sản.

Ông Liên Khui Thìn được đặc xá vào ngày 2/9/2009 với phần trách nhiệm dân sự còn phải liên đới bồi thường là 481 tỷ đồng (trong tổng số 1.051 tỷ đồng, ông đã thi hành được 569 tỷ từ tháng 3/19997 đến 2/9/2009). Theo ông Thìn, bản án vụ EPCO-Minh Phụng có hiệu lực đã 21 năm (từ ngày 12/1/2000) và từ lúc ông được đặc xá đến nay đã gần 12 năm, việc thi hành án vẫn không thể hoàn thành.

Trong quá trình tố tụng của vụ án, cá nhân ông Thìn đã khai báo phần tài sản và vốn góp cổ phần của ông trong các công ty. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, một số cơ quan tố tụng đã bỏ sót hoặc áp dụng cách tính toán không thực tế khiến cho một khối lượng tài sản giá trị lớn đã bị mất đi.

Theo ông Liên Khui Thìn, khối tài sản trên bị chiếm đoạt dưới nhiều hình thức. Chẳng hạn tài sản thế chấp một số Ngân hàng thương mại. Khi các ngân hàng nhận thế chấp tài sản thì việc định giá rất thấp. Khi thu giữ và bán cho các đối tượng sân sau thì theo giá rẻ và không qua đấu giá, sau đó được chuyển nhượng với giá gấp hàng chục lần.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông