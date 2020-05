Cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa lập khống 3 biên bản để giấu tội

Chiều mai, TAND tỉnh Thanh Hóa sẽ tuyên án vụ án hình sự liên quan tới cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương nhận hối lộ để chạy án.

Theo cáo trạng, ngày 18/7/2018, Đỗ Đức Hiếu (cán bộ Đội cảnh sát trật tự, Công an TP Thanh Hóa) lấy trộm xe máy của đồng nghiệp là Nguyễn Quang Ngọc tại nhà xe của cơ quan.

Hiếu đến gặp ông Phương 3 lần và đưa tổng cộng 260 triệu đồng với mục đích nhờ chạy án. Ông Phương nhận lời nhưng kết quả Hiếu vẫn bị tước quân tịch, xử lý hình sự.

Hiếu đến đòi lại tiền nhưng ông Phương không trả. Quá bức xúc, Hiếu làm đơn gửi tới cơ quan chức năng tố cáo hành vi của ông Phương.

Cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị đề nghị mức án 3 năm tù

Ngay sau đó, các thông tin tố cáo ông Phương được lan tràn trên mạng xã hội Facebook. Ông Phương đã lập tức đưa cho Trương Văn Quang, Đội trưởng Đội Chính trị hậu cần Công an TP mang 260 triệu đồng để giao cho Nguyễn Văn Hải (cán bộ CSGT) mang trả lại Hiếu nhưng Hiếu không nhận.

Hải mang số tiền về đưa lại nhưng ông Phương không nhận và yêu cầu Hải trả lại bằng được cho Hiếu.

Ngày 24/11, ông Phương tiếp tục chỉ đạo cấp dưới là Đào Quang Thạch và Lê Thành Chung cùng đi đến nhà mẹ của Hiếu để trả lại tiền nhưng mẹ của Hiếu không đồng ý.

Để che giấu việc nhận tiền, ông Phương đã gọi cho Mỵ Duy Xuân, Đào Quang Thạch, Trương Văn Quang và Lê Thành Chung đến phòng làm việc của mình. Tại đây, ông Phương đã thông tin không đúng sự thật là việc Hiếu đưa tiền đã được báo cáo Giám đốc, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa biết.

Đỗ Đức Hiếu tại phiên tòa

Để giữ uy tín cho đơn vị, cá nhân, có căn cứ báo cáo cấp trên và yêu cầu lập biên bản ghi nhận sự việc các lần Hiếu đưa tiền, ông Phương chỉ đạo Thạch và Quang lập 3 biên bản khống nghi nhận sự việc vào các ngày 19/7, 20/7 và 4/8/2018.

Sau khi lập biên bản và ký tên, ông Phương giao cho Quang giữ.

Ngày 26/11, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố cáo của Đỗ Đức Hiếu. Cùng ngày, Thanh tra Công an tỉnh làm việc với anh Hiếu, trong khi Đoàn thanh tra Bộ Công an làm việc với ông Phương.

Quá trình làm việc, ông Phương thừa nhận việc nhận 260 triệu đồng của Hiếu để chạy án.

Sau đó, ông Phương bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố và có lệnh bắt tạm giam. Tháng 1/2019, ông Phương bị đột quỵ, phải nhập viện nên cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Tác giả: Lê Dương

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net