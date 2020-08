Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị bắt vì liên quan đến Út "trọc" - Đinh Ngọc Hệ

Từ trái sang phải: Út "trọc" - Đinh Ngọc Hệ, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam 04 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ Luật hình sự 2015, gồm:

- Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (hiện đang chấp hành hình phạt tù trong vụ án khác).

- Nguyền Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch hội đồng bán đấu giá quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

- Nguyễn Chí Thành, nguyên Vụ phó Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên hội đồng bán đấu giá.

- Lê Trung Cường, Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải, thành viên Tổ Thường trực giúp việc hội đồng bán đấu giá.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi cho Nhà nước.

Cao tốc TPHCM- Trung Lương. Ảnh Cao Huân

Liên quan tới việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, ngày 24.10.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét 9 bị can. Trong đó, cơ quan chức năng ra Lệnh bắt tạm giam Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng Giám đốc), Dương Thị Trâm Anh (nguyên Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thu Trang (nguyên Phó Phòng Đầu tư và Quản lý đấu thầu Tổng Công ty Cửu Long) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015;

Ba bị can gồm Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng và Đinh Thị Chung, nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh bị khởi tố, tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa diễn ra vào tháng 7.2018

Ba bị can còn lại gồm Đinh Ngọc Hệ (tức "Út trọc"), Phạm Văn Diệt (Giám đốc điều hành) và Vũ Thị Hoan (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Hiện 3 bị can này đang bị tạm giam trong vụ án khác.

Đáng lưu ý, Đinh Ngọc Hệ làm chủ CTCP Tập đoàn Yên Khánh nhưng doanh nghiệp này không có vốn, không có cơ cấu tổ chức, nhân lực; công ty lập ra chỉ để ký hợp đồng liên doanh phục vụ cho mục đích cá nhân, kiếm lời.

Thế nhưng, Công ty Yên Khánh sau đó đã trúng đấu giá 2004 tỷ đồng và được quyền thu phí từ 1.1.2014 đến 31.12.2018. Theo hợp đồng, Công ty Yên Khánh phải thanh toán 2.004 tỷ đồng trong 3 đợt diễn ra trước tháng 11.2014. Tuy nhiên, phải sau 15 đợt và đến 31.3.2017, phía Yên Khánh mới hoàn tất việc thanh toán.

Khi Tổng cục Đường bộ tiếp quản lại tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh- Trung Lương từ ngày 1.1.2019 , Bộ Công an đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái phép của Công ty Yên Khánh chi nhánh Long An để che giấu doanh số thu phí, trốn thuế ở các trạm thu phí trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Tác giả: CÔNG ANH - VIỆT DŨNG

Nguồn tin: Báo Lao Động