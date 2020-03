Cứu sống 1 phụ nữ ăn lá ngón tự tử do mâu thuẫn gia đình

Trong tỉnh

Do mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ ở bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã ăn lá ngón tự tử, nhưng may mắn được quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ, BĐBP Nghệ An cứu sống.