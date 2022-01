Cựu Đại tá Phùng Anh Lê luôn tìm mọi lý do để chối tội, đổ lỗi cho các bị can khác?

Cựu Đại tá không khai nhận hành vi phạm tội?

Viện KSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Phùng Anh Lê (SN 1967, cựu Đại tá, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội).

Cùng với đó là các bị can Nguyễn Đức Châu (SN 1973, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra các tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ), Vũ Công Ngọc (SN 1980, cựu đội phó Đội Cảnh sát điều tra các tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ), Lê Đình Trung (SN 1977, cựu đội phó Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ).

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê và các bị can bị đề nghị truy tố về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", theo quy định tại Khoản 1, Điều 378, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết luận điều tra, ông Phùng Anh Lê đã gây sức ép, buộc các thuộc cấp tha trái pháp luật cho Nguyễn Hữu Tài (29 tuổi, trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình). Tài là người bị tạm giữ vì có dấu hiệu phạm tội. Trong quá trình điều tra, cựu Đại tá Phùng Anh Lê luôn tìm mọi lý do để chối tội và đổ lỗi cho các bị can khác.

Kết luận điều tra cũng nêu rõ, cựu Đại tá Phùng Anh Lê không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Vũ Công Ngọc xác định Ngọc đã báo cáo Lê và đề xuất việc Tài đang bị tạm giữ, muốn cho ra khỏi nhà tạm giữ phải có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giữ hoặc quyết định trả tự do theo quy định của pháp luật, nhưng Lê vẫn tiếp tục chỉ đạo Ngọc phải xuống nhà tạm giữ để nhận Tài và cho về.

Lời khai của Vũ Công Ngọc phù hợp với lời khai của Nguyễn Đức Châu, Lê Đình Trung, phù hợp với kết quả giám định và các tài liệu khác đã thu thập được trong quá trình điều tra.

Ông Phùng Anh Lê thời điểm thời còn làm Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội

Vì vậy, Cơ quan điều tra VKSND tối cao có đủ căn cứ xác định cựu Đại tá Phùng Anh Lê đã phạm tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.

Kết luận điều tra cũng nêu rõ, các bị can Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung (là các cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an quận Tây Hồ) ban đầu chưa khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình và các đồng phạm.

Chỉ sau khi bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra các quyết định khởi tố bị can mới khai nhận, gây cản trở, khó khăn cho hoạt động điều tra.

Cũng theo kết luận điều tra, cựu Đại tá Phùng Anh Lê có nhiều năm công tác trong lực lượng công an, được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen các loại. Đây là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xét xử.

Ai môi giới 'chạy án'?

Theo kết luận điều tra, do quan hệ trong kinh doanh, anh N. V. T. biết ông Phùng Văn Bảy (49 tuổi, trú tại Ứng Hòa) là người nhà của cựu Đại tá Phùng Anh Lê nên tìm đến ông Bảy "nói chuyện".

Kết luận điều tra nêu, Phùng Văn Bảy trình bày, tại thời điểm đó, ông ta đang sửa chữa phòng làm việc của ông Lê tại trụ sở Công an quận Tây Hồ nên đã trao đổi, được Lê nhận lời giúp đỡ.

Sau đó, ông Bảy được ông Lê thông báo, phải bảo với gia đình Nguyễn Hữu Tài chuẩn bị 110 triệu đồng để hòa giải với bị hại.

Bảy thông tin cho anh N. V. T. để báo lại người nhà Tài chuẩn bị số tiền này. Khoảng 22h ngày 22/9/2016, vợ Tài là chị N. T. H. cùng 2 người mang 103 triệu đồng đến cổng trụ sở Công an quận Tây Hồ, ông Bảy nhận và cho chị H. vay thêm 7 triệu đồng.

Sau đó, ông Bảy mang vào phòng cho ông Lê, đặt số tiền lên bàn làm việc và nói với Lê: "Cháu xem giúp hòa giải để cho nó về". Bảy sau đó đi ra và đi về nhà luôn.

Chỉ sau 1 ngày, Bảy được thông báo Tài đã được về nhà. Bảy được nhận lại từ gia đình Tài 7 triệu đồng cho vay hôm trước.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho rằng, dù lời khai của Bảy, ông H. (bố vợ Tài), chị H (vợ Tài). và anh T. (cháu ông H., bố vợ Tài). đều thể hiện việc đưa 110 triệu đồng cho Phùng Anh Lê để hòa giải, nhằm thả Tài sau chưa đầy 1 ngày tạm giữ, nhưng ông Lê không thừa nhận đã nhận số tiền này.

Bên cạnh đó, ông Bảy không có tài liệu chứng minh nên Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tách riêng để điều tra vụ án khác về hành vi "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ " và "môi giới hối lộ".

Về nguyên nhân và điều kiện phạm tội của các bị can, cơ quan điều tra nhận xét, họ đều là điều tra viên được đào tạo cơ bản, hiểu rõ quy định của pháp luật, do thiếu tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, đặc biệt là thiếu bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ nên dẫn đến phạm tội.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị