Cựu đại biểu HĐND huyện hối lộ đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa 300 triệu đồng

Dự kiến vào ngày 16-3 tới đây, TAND tỉnh Thanh Hóa sẽ tuyên án vụ xét xử 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa và 3 giám đốc doanh nghiệp trong vụ án "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Trốn thuế" xảy ra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa trong năm 2019.

Vụ án được TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử trong các ngày 10 và 11-3 vừa qua và đang trong thời gian nghị án.

5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa (hàng trước)

Đáng chú ý, quá trình diễn ra phiên tòa, số tiền 594 triệu đồng mà 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ của 5 doanh nghiệp và 1 trường học trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, có tới 300 triệu đồng được Công ty CP đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Cường Quý (Công ty Cường Quý) do ông Trần Ngọc Tài (SN 1967) làm giám đốc hối lộ cho đoàn thanh tra. Thời điểm đưa hối lộ, ông Trần Ngọc Tài đang là đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa (nhiệm kỳ 2016-2021).

Theo kế hoạch, đoàn thanh tra sẽ thực hiện thanh tra khoảng 10 công trình do Công ty Cường Quý là nhà thầu thi công. Tuy nhiên, khi Trần Ngọc Tài tới gặp Nguyễn Hưng (thành viên đoàn thanh tra), được Hưng trao đổi chi cho đoàn thanh tra 100 triệu đồng thì đoàn sẽ thanh tra 4 công trình và được Tài đồng ý.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Hưng đã chuyển 100 triệu đồng cho Lê Mạnh Hà (trưởng đoàn thanh tra), Hà lấy 25 triệu đồng, đưa cho Hưng 25 triệu đồng, còn 50 triệu dự định đưa cho Nguyễn Thị Cúc tập hợp vào số tiền chung của đoàn.

Do đã nhận hối lộ 100 triệu đồng nên khi kiểm tra hồ sơ, Nguyễn Hưng phát hiện Công ty Cường Quý có một số sai phạm trong quá trình thi công, thanh quyết toán các công trình nên Hưng đã bỏ qua nhiều lỗi.

Clip sồ tiền 594 triệu đồng được 5 cựu Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chia chác sau khi nhận hối lộ

Tiếp đó, tổ do Nguyễn Thị Cúc phụ trách thực hiện việc kiểm tra hồ sơ thuế, tài chính. Trong buổi làm việc với Trần Ngọc Tài, Nguyễn Thị Cúc đã thỏa thuận thống nhất với Trần Ngọc Tài chi số tiền 200 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng bồi dưỡng chung cho cả đoàn thanh tra, 100 triệu đồng chi cho Cúc và Dương Văn Bằng mỗi người 50 triệu đồng, để được tạo điều kiện trong quá trình thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách.

Tuy nhiên, do đã "ăn tiền" nên trong quá trình kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính năm 2017 và 2018, đoàn thanh tra phát hiện nhiều sai phạm của Công ty Cường Quý nhưng chỉ lập 2 lỗi với số tiền thuế truy thu gần 72 triệu đồng.

Sai phạm này sau đó đã được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa trưng cầu Cục thuế tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty Cường Quý đã kê khai, hạch toán tăng định mức hao phí xăng dầu, xi măng, sắt thép trong 2 năm 2017 và 2018 với tổng số tiền 1 tỉ 350 triệu đồng nhằm làm thay đổi các yếu tố xác định nghĩa vụ thuế.

Trần Ngọc Tài (giữa), Giám đốc Công ty Cường Quý - cựu đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa

Với hành vi "đưa hối lộ", Trần Ngọc Tài đã bị đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa đề nghị với mức án từ 2 năm 6 tháng tới 2 năm tù.

Lê Mạnh Hà (SN 1962, trưởng đoàn thanh tra), bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; Nguyễn Thị Cúc (SN 1964) từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hưng (SN 1976) và Dương Văn Bằng (SN 1962) từ 2 năm 6 tháng tới 3 năm tù; Nguyễn Quý Diễn (SN 1969) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, quá trình thanh tra, mặc dù không có quán triệt từ trước nhưng toàn bộ thành viên đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa đều hiểu và thống nhất việc nhận tiền của các đơn vị bị thanh tra. Khi có doanh nghiệp chi tiền cho đoàn thì Lê Mạnh Hà (trưởng đoàn) thống nhất với đoàn giao cho Nguyễn Thị Cúc (phó đoàn) nhận để tổng hợp và chia cho các thành viên. Trong quá trình thanh tra tại huyện Thiệu Hóa, đoàn đã nhận hối lộ của 5 doanh nghiệp và 1 đơn vị trường học với tổng số tiền hơn 594 triệu đồng.

