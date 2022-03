Cựu cầu thủ bóng đá Sông Lam Nghệ An hứa hẹn ‘lột xác’ hoàn toàn với sự nghiệp ca hát

Trịnh Sơn (tên thật là Trịnh Văn Núi ) sinh năm 2000 tại Hà Nội, vừa tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội và đang công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7. Sở hữu giọng ca nội lực, ấm áp, Trịnh Sơn đang ngày càng giành được lòng yêu mến của khán giả.

Trước khi đến với nghệ thuật, Trịnh Sơn rất yêu thích bóng đá, cậu bạn từng là cựu cầu thủ của đội tuyển bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Nhưng, vì một vài lý do cá nhân nên Sơn phải tạm ngưng sở thích của bản thân. Và cũng chính âm nhạc đã đưa Trịnh Sơn đến với mọi người, nhờ những sản phẩm âm nhạc như: Cha, Send You, MCNKE,... được mọi người đón nhận khá tích cực. Sơn nhận thấy đây chính là đam mê mà bản thân cậu cần phải cố gắng theo đuổi đến cùng.

Ước mơ của Sơn là trở thành một ca sĩ và đứng trên sân khấu lớn phục vụ tất cả mọi người bằng những sản phẩm tốt nhất. Đây cũng là lý do khiến Trịnh Sơn quyết định rời Thủ Đô thân yêu, để vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và sinh sống. Mang theo hoài bão cùng sức trẻ, khi mới bước chân vào Sài Gòn, tuy thấy sự nhộn nhịp, hoa lệ nhưng Trịnh Sơn cũng không tránh khỏi những nỗi lo sợ và gặp nhiều khó khăn.

Trịnh Sơn chia sẻ: “Khi mới vào Sài Gòn, vì chưa quen với môi trường và cũng sợ, so với nhiều người làm nghề thì bản thân mình có được coi là hát hay không? Rồi, nỗi lo âu không biết sẽ sống và làm gì để trang trải hàng ngày. Nó cứ kéo dài như vậy trong suốt 2 tháng đầu, đây cũng là thời gian khó khăn nhất đối của mình. Không chỉ về việc chỗ ở, mình đã có khoảng thời gian một tuần phải nhịn ăn vì không có tiền trang trải. Lúc đó, mình thật sự rất nản chí và muốn buông bỏ tất cả. Nhưng may mắn thay, mình có những người anh em luôn ở bên cạnh động viên, an ủi. Cũng chính họ là người thúc đẩy mình, để mình cố gắng phấn đấu cho đến hiện tại. Và giờ thì mình đã dần ổn định hơn về mọi thứ và cũng cảm thấy hài lòng với điều này”.

Trải qua bao khó khăn, Trịnh Sơn hứa hẹn sắp tới đây sẽ là một sự lột xác hoàn toàn, mang đến những sản phẩm âm nhạc R&B ma mị đầy sự mới lạ cho tất cả khản giả yêu mến Trịnh Sơn. Bên cạnh đó, sẽ cố gắng chinh phục mảnh đất này bằng chính lời ca tiếng hát, những âm thanh giai điệu sôi động và cách trình diễn đa dạng phong phú. Đây cũng là những điều Trịnh Sơn luôn luôn nhắc nhở bản thân sẽ thực hiện với một màu sắc riêng và sẽ không giống bất kì với một ca sĩ nào khác.

Một câu nói của rapper Binz mà Sơn vô cùng yêu thích: "Tôi không giống như ngựa hoang ai xem tôi như trò chơi tôi sẽ chơi cùng họ".

