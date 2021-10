Cứu 16 ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển

Các ngư dân gặp nạn được đưa vào cảng Lạch Cờn an toàn

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 27-10, tàu NA 90216TS do anh Hồ Văn Quảng (40 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng 15 ngư dân đánh bắt cá trên khu vực biển cách cửa Lạch Quèn (Quỳnh Lưu, Nghệ An) khoảng 82 hải lý về hướng Đông-Đông Nam.

Trong lúc đang đánh bắt, bất ngờ tàu bị gãy khuỷu nối chân vịt, không hoạt động được và trôi tự do trên biển. Thời điểm tàu cá gặp nạn, trên biển gió cấp 6, giật cấp 7 đe dọa đến tính mạng của các ngư dân. Trong tình thế đó, tàu đã phát tín hiệu nhờ ứng cứu.

Nhận được tin báo, tàu Cảnh sát biển 2005 thuộc Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã được lệnh ra khơi ứng cứu tàu bị nạn. Sau khi tiếp cận được tàu bị nạn, 16 ngư dân đã được đưa sang tàu Cảnh sát biển 2005 chăm sóc y tế, đồng thời tàu bị nạn cũng được lai dắt vào bờ.

