Cướp giật điện thoại iPhone Pro Max của cô gái lúc nửa đêm

Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đại (SN 1999, trú tại Kỳ Sơn, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội Cướp giật tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Tiến Đại cùng tang vật

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Tiến Đại theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo thông tin trình báo của chị T. (SN 1996, quê Hải Phòng) về việc khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11-9, tại trước số 46 phố Quán Sứ (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm), chị T. bị 1 nam giới điều khiển xe máy Honda Wave cướp giật chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max.

Sau khi bị giật mất chiếc điện thoại, chị T. đã dùng điện thoại của bạn để liên lạc với tên cướp nhằm mục đích lấy lại điện thoại thì có một đối tượng sử dụng Zalo "Tiến Đại" nhắn tin yêu cầu chuộc điện thoại với giá 4 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp Công an phường Hàng Bông khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Đến ngày 15-9, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Tiến Đại.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Đại bước đầu khai nhận hành vi cướp giật điện thoại của chị T..

Tác giả: Hữu Hưng

Nguồn tin: Báo Người lao động