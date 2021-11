Cưới 7 năm không thể làm “chuyện ấy”, cặp đôi quan hệ ngay tại phòng khám nhận kết bất ngờ

7 năm cưới nhau chưa một lần làm vợ đúng nghĩa

Trải qua hơn 40 năm làm nghề bác sĩ sản khoa, số bệnh nhân qua tay bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Chuyên gia về Sản phụ khoa tại Hà Nội nhiều vô kể. Từ những ca khó được bà đỡ đẻ, đến trường hợp phải tư vấn tâm lý, rồi cả can thiệp vùng âm đạo như cấp cứu chảy máu sau quan hệ hay thậm chí là vá màng trinh…

“Ngay cả bệnh nhân đặc biệt, tôi cũng không thể nhớ hết tên hoặc lưu hết số điện thoại, mỗi khi có người hỏi lại phải mở sổ ra tìm lại địa chỉ hoặc lấy số, lấy thông tin”, nữ bác sĩ chia sẻ.

Thế nhưng với trường hợp của bệnh nhân Lan Hương (31 tuổi, ở Hà Nội) bác sĩ Dung lại dành cho một “đặc ân” hiếm có. Không chỉ lưu số điện thoại, bà còn liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe người bệnh. Được biết, hiện chị Lan Hương đang mang bầu đến khoảng tháng thứ 6 của thai kỳ.

Bác sĩ Dung cho biết, Lan Hương thực ra là một bệnh nhân cũ của bà cách đây khoảng 7 năm về trước. Ngày đó Hương mới lấy chồng, do không thể quan hệ tình dục được dù đã tìm mọi cách nên đã tìm đến bác sĩ Dung để khám và xin tư vấn.

Không thể quan hệ tình dục được do nhiều nguyên nhân và sẽ được giải quyết nếu đi khám sớm. (Ảnh minh họa)

Sau khi được tư vấn, bệnh nhân vui vẻ ra về, cả hai không còn liên lạc gì với nhau suốt nhiều năm. Trước đợt Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội hồi giữa năm 2021, bất ngờ Lan Hương lại đến phòng khám bác sĩ Dung để nhờ giúp đỡ.

“Khi tới phòng khám, bệnh nhân lo lắng vô cùng. Cô kể rằng, từ lần đầu gặp bác sĩ đến nay đã 6-7 năm nhưng chưa một lần làm được “chuyện ấy”. Hai vợ chồng vì xấu hổ, do đây là chuyện tế nhị nên cũng không đi khám.

Lấy nhau lâu không có con, gia đình quyết định sẽ cho đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, dù kết quả khám của hai vợ chồng không hề bị vô sinh, hiếm muộn”, bác sĩ Dung kể lại.

Lần đầu làm “chuyện ấy” ở phòng khám và cái kết không thể viên mãn hơn

Nghe xong chia sẻ, bác sĩ Dung chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bác sĩ vừa giận, vừa thương hai vợ chồng lấy nhau nhiều năm như vậy không làm được “chuyện ấy”, chưa có con mà vẫn cố cam chịu. Vì muốn có con tự nhiên, Lan Hương quyết định tìm đến bác sĩ Dung, với hy vọng sẽ thành công.

“Qua thăm khám bộ phận sinh dục, hoàn toàn không phát hiện điểm bất thường gì của cả hai vợ chồng. Hôm đó bệnh nhân đến vào đúng vào thời điểm chu kỳ rụng trứng tốt nhất, khả năng thụ thai thành công rất cao.

Sau khi được hướng dẫn quan hệ tình dục ngay ở phòng khám, người vợ đã có bầu. (Ảnh minh họa)

Sau khi hỏi ý kiến bệnh nhân, hai vợ chồng đồng ý việc sẽ làm “chuyện ấy” ngay tại phòng khám, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Kết quả hai vợ chồng đã thực hiện quan hệ thành công”, bác sĩ Dung chia sẻ.

Giúp hai vợ chồng làm việc đại sự thành công, bác sĩ Dung nhận định nguyên nhân trước đó người vợ không thể quan hệ được là do vấn đề về tâm lý. Mỗi khi định quan hệ, người vợ lại sợ hãi, khiến âm đạo co thắt và không thể làm gì.

“Điều tuyệt vời hơn nữa đó là sau lần quan hệ đầu tiên ấy, người vợ đã có thai, người đầu tiên cô ấy báo tin vui là tôi. Hiện cô ấy vẫn chưa sinh con, đây là bệnh nhân hiếm hoi tôi lưu số, để hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc thai kỳ và chia sẻ, động viên, giúp cô ấy ổn định về vấn đề tâm lý”, bác sĩ Dung tâm sự.

Cần phải tâm lý, nhẹ nhàng từng bước để tháo nút thắt

Theo bác sĩ Dung, vấn đề co thắt âm đạo gây khó khăn trong quan hệ tình dục không hề hiếm gặp, nguyên nhân có thể do bệnh lý hoặc do đã từng bị lạm dụng, cưỡng bức tình dục dẫn đến tâm lý sợ hãi.

“Chúng ta cứ tưởng tưởng những người sợ gián, sợ chuột chỉ cần nhìn thấy là tim đập nhanh, co rúm người lại. Với người phụ nữ cũng vậy, khi đã bị ám ảnh về chuyện tình dục thì bất kể vật thể gì đưa vào âm đạo (tay, dương vật, dụng cụ khám) là họ đã sợ hãi, từ đó không thể quan hệ được”, bác sĩ Dung dẫn chứng.

Co thắt âm đạo gây khó khăn khi quan hệ có thể do bệnh lý hoặc bị tác động bởi yếu tố tâm lý.

Để giải quyết vấn đề này, ổn định tâm lý cho người phụ nữ rất quan trọng. Người bạn tình cũng cần phải nhẹ nhàng, tâm lý, động viện nửa kia để vượt qua nỗi sợ hãi. Thậm chí, người phụ nữ cũng nên tìm cách để tự nhìn thấy cơ quan sinh dục mình, tự cho tay mình vào âm đạo để không thấy sự co thắt, tạo cho mình sự yên tâm.

Sau đó, kết hợp với bạn tình thực hiện từng bước, đầu tiên là nhẹ nhàng đưa tay và thậm chí là sử dụng cả gel bôi trơn. Nếu thấy không đau, tâm lý thoải mái, có thể thử đưa cơ quan sinh dục nam vào âm đạo.

Điều hết sức lưu ý là mọi động tác phải thật nhẹ nhàng, nếu có tác động “lệch” nào đó gây đau hoặc sợ hãi thì âm đạo sẽ co thắt như một phản ứng bảo vệ cơ thể. Như vậy sẽ thất bại và lần sau thực hiện sẽ khó khăn hơn.

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn