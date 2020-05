Cuộc sống của Như Quỳnh ở Mỹ trong 2 tháng nghỉ diễn

Hai tháng qua, Như Quỳnh cũng như nhiều ca sĩ khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, show diễn hủy. Nữ ca sĩ tiết lộ trong thời gian ở nhà, cô nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và con gái. Thỉnh thoảng, cô chơi đàn piano hoặc hát tặng khán giả.

"Không bay show, không mất ngủ, ăn uống điều độ nên chị Như Quỳnh đã tăng gần 5 kg. Sau khi hết dịch, chị ấy sẽ phải tập luyện nhiều để giảm cân", quản lý nữ ca sĩ cho biết thêm.

Như Quỳnh tăng 5 kg khi nghỉ diễn.

Chia sẻ về sức khỏe của giọng ca hải ngoại, người này cho biết hiện tại chứng mất ngủ Như Quỳnh đã giảm bớt. Trước đó, Như Quỳnh bị mất ngủ suốt gần 20 năm.

"Những chuyến bay liên tục giữa các tiểu bang thường chệch múi giờ. Vì vậy chị Như Quỳnh và nhiều ca sĩ Việt ở Mỹ thường phải uống thuốc mới ngủ được. Chị ấy dùng thường xuyên đến mức lờn thuốc, ảnh hưởng đến sức khỏe, giọng hát", người này giải thích thêm.

Nghỉ ở nhà đồng nghĩa với việc không phải chạy show nên Như Quỳnh đã hạn chế dùng thuốc. Hiện tại, cô ngủ tốt hơn. Theo chia sẻ, đó cũng là lý do khiến nữ ca sĩ tăng cân.

Như Quỳnh hiện sống cùng con gái Đông Nghi. Cô bé 13 tuổi đã gần cao bằng mẹ. Nữ ca sĩ cho hay không định hướng con theo nghề của mẹ, để con tự lựa chọn theo sở thích của mình.

Nữ ca sĩ hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Ở tuổi ngoài 40, trải qua hôn nhân đổ vỡ, Như Quỳnh cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô thừa nhận không đặt nặng việc kết hôn lần nữa bằng việc có bạn bè, tri kỷ chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Trước đó, Trấn Thành tiết lộ đàn chị gặp sự cố khi hát live là do tình trạng sức khỏe. Nữ ca sĩ mắc chứng bệnh mất ngủ và thường xuyên phải sử dụng thuốc. Theo Trấn Thành, do Như Quỳnh uống thuốc điều trị chứng mất ngủ quá nhiều nên bị stress, hạ canxi, co giật.

