Cuộc chiến EV - Chevrolet đầu tư lớn nhưng vẫn mờ nhạt

Nhắc đến những hãng xe Mỹ, sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Chevrolet. Đây là hãng xe nổi bật với những mẫu xe thể thao mạnh mẽ như Camaro và Corvette, bán tải như Colorado...

Tuy nhiên trên thị trường xe điện, trong khi hai đối thủ đồng hương là Tesla và Ford đã có những sản phẩm xe điện gây dấu ấn riêng của mình, hãng xe thuộc sở hữu của General Motors lại tỏ ra khá mờ nhạt.

Bắt đầu thử nghiệm xe điện từ thập niên 1960

Trong thập niên 1960, General Motors đã nghiêm túc phát triển xe điện và chọn dòng sedan Chevrolet Corvair để thử nghiệm. Sở dĩ Corvair được chọn vì đây là mẫu xe nhẹ nhất trong dòng sản phẩm của công ty vào thời điểm đó, với khối lượng khoảng 1.134 kg. Song song đó, Corvair là một mẫu xe có động cơ đặt sau, khiến đây trở thành ứng cử viên hoàn hảo để hãng xe Mỹ thử nghiệm việc đặt động cơ điện ở phía sau và hệ thống pin ở trong cốp trước.

Từ đó, hãng xe Mỹ đã chế tạo 2 mẫu concept Electrovair và Electrovair II. Chiếc Chevrolet Electrovair II ra đời năm 1966 gây chú ý khi có động cơ điện AC mạnh 115 mã lực, tương đương thông số của các động cơ đốt trong 6 xy-lanh cùng thời. Để dễ tham khảo, mẫu Corvair đời 1966 sử dụng động cơ đốt trong 6 xy-lanh chỉ có công suất 95 mã lực ở phiên bản tiêu chuẩn và 140 mã lực ở phiên bản cao cấp nhất.

Chevrolet Electrovair II.

General Motors tuyên bố mẫu xe điện này có thể tăng tốc 0-100km/h trong vòng 16 giây, ngang ngửa mẫu Corvair đời 1966 phiên bản tiêu chuẩn. Xe có phạm vi hoạt động 64-128 km và có thể đạt tốc độ tối đa gần 130 km/h.

Tuy nhiên, hệ thống pin oxit bạc 532 volt của mẫu Electrovair II không đảm bảo được yêu cầu về độ bền trong quá trình sử dụng, thậm chí còn khiến chiếc xe nặng hơn. Cụ thể, hệ thống pin này có khối lượng lên đến 454 kg, khiến mẫu Electrovair II nặng bằng một chiếc Chevrolet Impala cỡ lớn. Tuổi thọ của hệ thống pin này cũng chỉ kéo dài khoảng 100 lần sạc khiến mẫu Chevrolet Electrovair II không thể sản xuất thương mại.

Chevrolet Bolt - mẫu xe điện thương mại đầu tiên

Chevrolet Bolt là mẫu xe hatchback cỡ nhỏ thuần điện, được phát triển và sản xuất với sự hợp tác giữa General Motors, Chevrolet và LG Corporation. Hãng xe Mỹ cũng phát triển một phiên bản của mẫu xe này cho thị trường châu Âu với tên gọi Opel Ampera-e, nhưng đã bị ngừng sản xuất vào năm 2018.

Xe được thiết kế từ năm 2012 bởi đội ngũ 180 nhân viên của General Motors tại Hàn Quốc (trước đây là Daewoo Korea). Xe sử dụng nền tảng GM BEV2. Phiên bản concept lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Mỹ 2015.

Chevrolet Bolt thế hệ đầu tiên.

Tính đến tháng 6/2015, General Motors đã thử nghiệm hơn 50 nguyên mẫu Bolt được chế tạo thủ công tại General Motors Proving Grounds, bang Michigan. Vào tháng 1/2016, tại Triển lãm CES ở Las Vegas, phiên bản thương mại của Chevrolet Bolt đã được ra mắt.

Quá trình sản xuất diễn ra tại nhà máy lắp ráp của General Motors ở bang Michigan. Trước đó nơi này đã nhận được khoản đầu tư trị giá 160 triệu USD để sản xuất Bolt. Việc sản xuất pin, động cơ và bộ truyền động bắt đầu vào tháng 8/2016 tại cơ sở của LG ở Incheon, Hàn Quốc.

Mẫu xe điện Chevrolet Bolt không tạo được quá nhiều sức hút.

Xe sử dụng hệ thống pin lithium-ion giàu niken, cho phép hệ thống pin này hoạt động ở nhiệt độ cao hơn. General Motors bảo hành hệ thống pin này trong 8 năm hoặc 160.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Động cơ điện là loại nam châm vĩnh cửu, sản sinh công suất 200 mã lực và 361 Nm mô-men xoắn. Kết hợp với hộp số một cấp và hệ dẫn động cầu trước, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong vòng chưa đầy 7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 146 km/h. Xe có phạm vi hoạt động trong một lần sạc được Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) công bố là vào khoảng 383 km.

Trước khi Tesla Model 3 được giới thiệu vào tháng 7/2017, Bolt là mẫu xe điện duy nhất có giá bán khởi điểm dưới 50.000 USD sở hữu phạm vi hoạt động trong một lần sạc trên 320 km.

Hiện tại hãng xe Mỹ đã ra mắt thế hệ thứ hai của Bolt, với thiết kế và nhiều chi tiết mới như đèn pha, lưới tản nhiệt, đèn hậu và cản sau. Nội thất cũng được làm mới với việc loại bỏ cần số, thay thế bằng các nút sang số và ghế cũng được thiết kế. Tuy nhiên kích thước của xe không thay đổi. Phạm vi hoạt động cũng tăng lên thành 417 km.

Chevrolet Bolt thế hệ thứ hai.

2017 là năm huy hoàng của Chevrolet Bolt khi mẫu xe này đã giành được hàng loạt giải thưởng, bao gồm Xe của năm do tạp chí Motor Trend bình chọn, Xe của năm ở Bắc Mỹ, Xe xanh của năm do độc giả AutoGuide.com bình chọn, Xe đáng mua nhất năm do tạp chí Green Car Reports bình chọn và Xe xanh của năm do tạp chí Green Car Journal bình chọn. Bolt cũng lọt vào danh sách 10 mẫu xe tốt nhất năm 2017 do tạp chí Car & Driver bình chọn. Thậm chí mẫu xe này cũng được đưa vào danh sách 25 phát minh tốt nhất năm 2016 do tạp chí Time bình chọn.

Về mặt doanh số, Chevrolet Bolt là mẫu xe điện bán chạy thứ hai tại Mỹ trong năm 2017. Thậm chí trong tháng 10/2017, mẫu xe này từng đứng đầu doanh số xe điện tại đây, vượt mặt các mẫu xe từ Tesla. Từ 2018-2021, doanh số trung bình của Bolt tại Mỹ đạt 19.000 chiếc/năm. Đây được xem là con số khá mờ nhạt nếu đặt lên bàn cân cùng với những mẫu xe điện khác từ Tesla.

Chevrolet Bolt thế hệ thứ hai.

Mẫu xe này cũng phải bị triệu hồi nhiều lần vì lỗi hệ thống pin bất ngờ bốc cháy, với tổng số xe bị ảnh hưởng lên tới gần 142.000 chiếc. Thậm chí vào tháng 8/2021, General Motors đã đưa ra khuyến cáo chủ sở hữu mẫu xe này nên đậu xe ở những khu vực thoáng đãng, cách xa các phương tiện khác ít nhất 15 m nhằm tránh nguy cơ hệ thống pin có thể tự cháy dẫn đến hỏa hoạn.

Định hướng của Chevrolet trong tương lai

General Motors thông báo rằng họ sẽ đầu tư 51 triệu USD cho xưởng đúc khuôn nhôm tại Bedford, bang Indiana, Mỹ để lắp đặt các thiết bị hiện đại mới. Khoản đầu tư sẽ hướng tới việc hỗ trợ sản xuất các bộ phận cho mẫu xe Chevrolet Silverado thuần điện và các bộ phận khác.

Sau khi ra mắt thành công mẫu xe bán tải thuần điện Silverado tại Triển lãm CES 2022, Chevrolet đã có kế hoạch tiếp tục mở rộng dải sản phẩm xe điện với mẫu Blazer. Xe sẽ ra mắt vào ngày 18/7 tới đây. Khi ra mắt, Chevrolet Blazer sẽ cạnh tranh với hàng loạt đối thủ như Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Tesla Model Y và Ford Mustang Mach-E.

Song song đó, nhằm khắc phục nhược điểm trong việc sạc xe điện, vốn là mối bận tâm lớn nhất của các nhà sản xuất ôtô, hãng xe Mỹ đã có những giải pháp trong kế hoạch bán hàng để kích cầu và bù đắp việc bất tiện khi sạc xe điện cho khách hàng.

Cụ thể, Chevrolet có bước đi táo bạo khi miễn phí lắp đặt ổ cắm 240 V tại nhà của khách hàng sở hữu mẫu Bolt tại thị trường Canada. Điều này trở thành thế mạnh khi khách hàng không cần lắp đặt thêm một bộ sạc cồng kềnh. Mặc dù không nơi nào có thể sạc xe điện nhanh bằng trạm sạc công cộng tốc độ cấp 3, phương pháp này vẫn sẽ cho phép khách hàng sở hữu hai mẫu Bolt và Bolt EUV sạc đầy pin trong khoảng 10 giờ hoặc ít hơn.

“Mục tiêu chung của Chevrolet là làm cho việc sở hữu xe điện trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. Chúng tôi đang cung cấp một giải pháp liền mạch trong việc lắp đặt và biến việc sử dụng xe điện trở thành thói quen hàng ngày", Mike MacPhee, Giám đốc Thương hiệu Chevrolet tại General Motors Canada cho biết.

Tuy nhiên theo một nghiên cứu của Cox Automotive, công ty chuyên cung cấp các giải pháp cho đại lý kinh doanh ôtô, về thị hiếu xe điện trong năm 2021, nhiều khách hàng tại Mỹ không biết rằng các thương hiệu lớn ở đây đều bán xe điện, bao gồm Ford, Chevrolet và Nissan, trong khi Tesla thì ngược lại. Cụ thể, có đến 69% người tham gia khảo sát không chắc chắn về việc hãng xe Chevrolet có sản xuất xe điện hay không.

Nghiên cứu của Cox Automotive được thực hiện trong tháng 6-7/2021 với sự tham gia của gần 5.000 người, vốn là những người có sự quan tâm về xe điện. Trong khi các nhà sản xuất ôtô đang cải thiện các rào cản truyền thống như phạm vi hoạt động và trạm sạc, nghiên cứu này cho thấy Chevrolet vẫn còn nhiều việc phải làm để phổ biến xe điện của hãng đến nhiều người hơn.

