Cùng con vào thời đại số: Giãn cách, mẹ phát hiện con gái 14 tuổi 'thần tốc' có 3 mối hẹn trà sữa

Cẩn trọng bảo vệ thông tin cá nhân Theo chuyên gia tư vấn tình yêu và hôn nhân nổi tiếng Maya Diamond, California (Mỹ), các bạn trẻ cần ghi nhớ một số lưu ý để bảo vệ bản thân khi sử dụng các ứng dụng hẹn hò. Trước hết là hạn chế công khai quá nhiều thông tin ngay trên hồ sơ của bạn. Chỉ nên cung cấp một số chi tiết cơ bản như độ tuổi, ảnh và phần mô tả về bản thân. Nên tránh khai hết những mục như số điện thoại, email, công việc và các thông tin cá nhân khác. Khi mới quen, nên hạn chế trao đổi những hình ảnh, video và nội dung nhạy cảm. Kẻ xấu có thể lợi dụng để đăng tải những thông tin của bạn vào những hội nhóm kín khác, hoặc đó sẽ là "đầu dây mối nhợ" để ràng buộc bạn về sau. Cuối cùng, nên cân nhắc việc cho đối phương số điện thoại khi chưa đủ tin tưởng, thay vào đó có thể dùng những phần mềm khác như Viber, Messenger, WhatsApp... Nếu nghi ngờ đối phương, nên chụp lại màn hình và lưu các tin nhắn để có thể làm chứng cứ sau này. Trường hợp cảm nhận có thể bị đe dọa, hãy chặn đối phương càng sớm càng tốt. Quay về nỗi lo "muôn thuở" TS tâm lý Đào Lê Hòa An - giám đốc Trung tâm hướng nghiệp 4.0 JobWay, cho biết thế hệ gene Z sinh ra và lớn lên gắn liền với công nghệ nên chuyện kết bạn, làm quen qua các ứng dụng cũng không phải quá "khủng khiếp". Hơn nữa, hẹn hò qua app cũng là theo dòng chảy cuộc sống. Chẳng hạn, trước đây hẹn hò thường xuất phát bằng những lá thư tay, rồi đến những chuyên mục kết bạn bốn phương qua radio và gần đây là các chương trình kết bạn qua sóng truyền hình... Giờ đây thời 4.0 có thêm hình thức qua app. Do vậy để đồng hành cùng con, trước hết phụ huynh cần xem đây là một chuyện bình thường của những đứa trẻ gene Z. Theo TS Đào Lê Hòa An, sở dĩ phụ huynh còn nghi ngại là vì mối lo "muôn thuở" không biết liệu con đã đủ lớn để biết yêu đương hay chưa. Trong mắt cha mẹ, con luôn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng những rung động ở tuổi mới lớn là không thể tránh khỏi, và càng cấm đoán thì trẻ càng tò mò muốn trải nghiệm. Vì vậy, điều quan trọng hơn là phụ huynh nên thường xuyên nói chuyện, tâm sự với con để các bạn hình thành hiểu biết và chính kiến cho mình. Khi tâm tình, phụ huynh nên gợi mở cho con những vấn đề như: Thế nào là một tình cảm trong sáng? Con nghĩ tình cảm của mình có thể đi xa không? Nếu đi xa sẽ cần đánh đổi những gì? Nếu người yêu của con đòi hỏi chuyện đó, con sẽ làm gì? Qua những câu hỏi đó, phụ huynh có thể hiểu con hơn và nhẹ nhàng truyền tải đến con những thông điệp về chuyện tình cảm của tuổi mới lớn.