Có lẽ Thu Sao - Hoa Cương là cặp vợ chồng "đũa lệch" nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Kể từ sau khi kết hôn, "cô dâu 62 tuổi" thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm của hai vợ chồng.

Trải qua nhiều thị phi cùng những lời đàm tiếu cho rằng cuộc hôn nhân của cặp đôi đũa lệch xuất phát từ những mưu cầu vật chất chứ không phải vì tình yêu thì đến nay sau 3 năm kết hôn, cặp đôi vẫn thường xuyên khoe hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc trên mạng xã hội.

Cùng chồng trẻ gửi lời chúc mừng 20/10, nhan sắc trẻ hóa của "cô dâu 62 tuổi" khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) cặp đôi Hoa Cương - Thu Sao cũng đã làm một clip ngắn gửi lời chúc mừng đến các chị em phụ nữ.

Trong đoạn clip này, anh Hoa Cương đã tình cảm cầm tay vợ, đồng thời gửi lời chúc mừng, "20/10 này Hoa Cương xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến vợ cũng như tất cả các chị em phụ nữ có 1 ngày nhiều niêm vui và ý nghĩa nha". Cuối đoạn clip, hai vợ chồng không quên dùng tay làm thành hình trái tim để gửi đến mọi người.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý hơn cả là nhan sắc trẻ hóa của chị Thu Sao khi tuổi đã ngoài lục tuần. Không chỉ có làn da trắng sáng mà gương mặt "cô dâu 62 tuổi" không hề thấy nhiều nếp nhăn hay chảy xệ. Bên dưới phần bình luận, không ít người dành lời khen cho nhan sắc đẹp lên mỗi ngày của chị Thu Sao.

Nhan sắc của "cô dâu 62 tuổi" trong clip mới đây gây chú ý

Tuy nhiên, không ít người cho rằng, gương mặt của chị Thu Sao có phần đơ cứng, không được tự nhiên và làn da căng mịn trắng sáng này chỉ là do hiệu ứng của các app làm đẹp.

Bởi thực tế, trong một số livestream trước đó, "cô dâu 62 tuổi" dù chăm sóc da rất kĩ nhưng cũng đã có những dấu hiệu rõ rệt của tuổi tác như xuất hiện nhiều nếp nhăn, da lão hóa...

Trước đó, "cô dâu 62 tuổi" cũng từng gây ồn ào với nhiều cuộc đại phẫu "trùng tu" nhan sắc để xứng đôi với chồng trẻ. Tuy nhiên, gần đây nhất, cuộc đại phẫu căng da mặt khiến gương mặt của chị Thu Sao méo lệch đã gây tranh cãi dữ dội. May mắn sau một thời gian thăm khám, điều trị, gương mặt của chị đã bình thường trở lại.

Thời gian gần đây, cuộc sống của cặp đôi đũa lệch đã bình yên hơn rất nhiều. Không còn gây chú ý bằng những livestream thẩm mĩ, tạo drama câu like mà "cô dâu 62 tuổi" đã trở lại với cuộc sống thường ngày.

Hiện tại, hai vợ chồng chuyển sang bán hàng online các đặc sản của vùng Cao Bằng và thỉnh thoảng khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng trên MXH. Bỏ qua sự chênh lệch về tuổi tác, những tranh cãi về nhan sắc hay những lần câu view có phần hơi "lố" thì cuộc sống của vợ chồng "cô dâu 62 tuổi" ở thời điểm hiện tại đang rất hạnh phúc. Có lẽ sau thời gian bên nhau, cả chồng trẻ Hoa Cương và cô dâu Thu Sao cũng đã nhận ra điều hạnh phúc nhất khi bên nhau chính là sự bình yên, đầm ấm sau giông bão.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc