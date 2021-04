Cửa Lò - Mùa du lịch an toàn, thân thiện

Sắc mới Cửa Lò.

Đề cao yếu tố dịch vụ du lịch an toàn

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nhấn mạnh: Năm nay, chủ đề của Lễ hội du lịch Cửa Lò dự kiến thay đổi từ “Hội tụ - Tỏa sáng” của các năm trước đó thành “Cửa Lò an toàn, thân thiện, mến khách”. Đây là yếu tố sống còn cho du lịch Cửa Lò nói riêng, du lịch Nghệ An và Việt Nam nói chung. Các hoạt động trong đợt cao điểm du lịch hè cũng được tổ chức với nhiều hình thức, linh hoạt để thích ứng với diễn biến của dịch bệnh.

Du khách thoải mái tận hưởng ngắm biển và tắm biển.

UBND thị xã cũng tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng, các nhà hàng, khách sạn thực hiện nghiêm túc các công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Du lịch về phòng, chống dịch bệnh cho nhân viên và du khách; Thực hiện các giải pháp ngăn chặn từ xa, cách ly bắt buộc đối với các trường hợp từ nước ngoài về, đi du lịch hoặc đi công tác liên quan đến các vùng có dịch; Cung cấp đường dây nóng để kịp thời xử lý các điểm dịch phát sinh…

Nhiều sự kiện văn hoá, thể thao diễn ra suốt mùa du lịch

Năm nay, các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại được tổ chức trong suốt mùa du lịch. Trong đó, trọng tâm là chuỗi các hoạt động: Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2021 gồm chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa 15 phút; Lễ hội đua thuyền truyền thống; Lễ hội âm nhạc đường phố. Đặc biệt, Tuần lễ văn hóa, du lịch Nghệ An dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6 gắn với chương trình pháo hoa nghệ thuật; chương trình dân ca Ví, Giặm được tổ chức thường xuyên tại Quảng trường Bình Minh và Công viên Hoa Cúc Biển; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao của Trung ương và tỉnh Nghệ An trên địa bàn thị xã như Giải Golf Đài PT-TH Nghệ An – Cửa Lò, Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình, Giải Thể hình Nghệ An, Giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc, Giải cầu mây toàn quốc,...

Nhiều sự kiện văn hoá, thể thao diễn ra suốt mùa du lịch.

Ngoài ra, địa phương cũng kết nối các tour du lịch Cửa Lò – Vinh – Nam Đàn, Cửa Lò – Hà Tĩnh và các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến với Cửa Lò.

Nhiều giải thể thao tầm quốc gia và địa phương dự kiến được tổ chức tại Cửa Lò.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, giao thông phục vụ du lịch dần hoàn thiện đi vào hoạt động góp phần tạo lợi thế cho địa phương. Cầu Cửa Hội nối đôi bờ Sông Lam đã hoàn thành và thông xe, hứa hẹn kết nối nhiều tour, tuyến du lịch và đón một lượng khách lớn từ Hà Tĩnh về Cửa Lò. Đại lộ Vinh - Cửa Lò rút ngắn khoảng cách Vinh - Cửa Lò xuống còn 10km, tạo điều kiện đi lại thuận lợi giữa 2 đô thị lớn nhất tỉnh Nghệ An. Đường ven biển nối ngã năm đường Nam Cấm với Cầu Cửa Hội và Xuân Thành - Hà Tĩnh dự kiến thông xe trong năm nay tạo tuyến giao thông liên hoàn, hứa hẹn đón các xe du lịch chạy từ Bắc vào Nam và ngược lại.

Cầu Cửa Hội nối 2 bờ sông Lam. Ảnh: internet

Xây dựng thị xã du lịch biển văn minh, an toàn, thân thiện

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm hè sắp tới, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Hoàng Văn Phúc cho biết: Công tác quản lý Nhà nước về du lịch được đổi mới và tăng cường trên mọi lĩnh vực. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác phân cấp, phân quyền, rõ người, rõ việc, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan. UBND các phường cũng như các tổ chức, cá nhân chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. UBND thị xã cũng đã thành lập 2 đoàn kiểm tra toàn diện trên các lĩnh vực, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh suốt cả năm. Các dự án chỉnh trang đô thị được đầu tư đồng bộ để phục vụ du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Cửa Lò là điểm đến an toàn để thu hút khách; Làm tốt công tác đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn cho du khách; Tổ chức các lớp tập huấn về văn hóa giao tiếp ứng xử cho các đối tượng kinh doanh dịch vụ du lịch.

Nước mắm - một trong những sản phẩm đặc trưng của TX Cửa Lò.

“UBND thị xã cũng đã ban hành và triển khai kế hoạch xây dựng điểm đến Cửa Lò giai đoạn 2020 – 2025 để khai thác tiềm năng các di tích lịch sử, văn hóa, các điểm tham quan, trải nghiệm mua sắm tại các chợ truyền thống, từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Phát hành ấn phẩm điểm đến, chủ động giới thiệu cho du khách thay vì để du khách tự tìm hiểu như trước đây. Lựa chọn xây dựng các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương như nước mắm, mực khô, mắm tôm, tôn nõn, cá thu nướng,... phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách” - ông Hoàng Văn Phúc chia sẻ thêm.

Năm 2021, thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu đón 3 triệu 150 ngàn lượt khách, tăng 42,5% so với năm 2020. Trong đó 1 triệu 610 ngàn lượt khách lưu trú, tăng 46 % so với năm 2020. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 47,7 % so với năm 2020; Đưa vào hoạt động 4 cơ sở lưu trú với 500 phòng, nâng tổng số cơ sở lưu trú lên hơn 300, có khả năng phục vụ 31.000 lượt khách lưu trú/ ngày đêm.

Tác giả: Hiến Chương - Thùy Dương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An