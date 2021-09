Cửa hàng kinh doanh gas bất ngờ bốc cháy dữ dội

Vào khoảng 13h20 ngày 25/9, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy cửa hàng kinh doanh Gas tại xóm 2, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Lực lượng chức năng tiếp cận khống chế đám cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4 và số 9, huy động 1 xe chở phương tiện, 3 xe chữa cháy cùng 25 CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn có rất nhiều bình gas.

Sau khoảng 15 phút từ khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường, đám cháy đã được khống chế và dập tắt; lực lượng chữa cháy tiếp tục hỗ trợ người dân di chuyển bình gas đến nơi an toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV