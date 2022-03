"Cu Tý" lên mạng hô 70 thanh thiếu niên mang dao phóng lợn đi hỗn chiến

Ngày 23/3, Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng) đã tiến hành xác minh, làm rõ được 12 đối tượng trong vụ điều khiển xe mô tô thành đoàn, mang theo dao phóng lợn, kiếm tự chế lưu thông trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ.

Trước đó, đêm 19/3 và đêm 20/3, các đối tượng trên được bạn có tài khoản Facebook tên "Cu Tý" rủ đi đánh nhau với một nhóm đối tượng khác tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Hung khí nhóm thanh thiếu niên mang theo để tìm nhóm đối thủ hỗn chiến (Ảnh: C.A).

Sau đó, nhóm gồm 70 người điều khiển hơn 30 xe mô tô mang theo dao phóng lợn, dao, kiếm tự chế, vỏ chai bia cùng tụ tập tại bãi đất trống tại phường Hòa Quý để tham gia đánh nhau.

Các đối tượng dùng khẩu trang y tế che kín biển số, xé áo mưa băng vào bắp tay để nhận diện với phe đối thủ rồi đi theo "Cu Tý" đến điểm hẹn.

Khi đến điểm hẹn không thấy nhóm đối thủ, "Cu Tý" tiếp tục dẫn cả nhóm đi đến các địa điểm mà nhóm đối thủ hay đến nhưng cũng không gặp.

Sau đó, "Cu Tý" dẫn cả nhóm đi trên nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Cẩm Lệ rồi chia nhau ra về.

Nhóm thanh thiếu niên dùng khẩu trang y tế bịt biển số xe máy lại (Ảnh: C.A).

Sau khi nhận được video do người dân cung cấp về nhóm thanh thiếu niên này, Tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, công an địa phương và một số trường học, xác định được 12 đối tượng trong nhóm. Các đối tượng này có độ tuổi từ 16 - 18 tuổi, trú ở Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn).

Tổ công tác cũng xác định được "Cu Tý" là P.N.N. (sinh năm 2006, trú tại Điện Bàn, Quảng Nam). Tuy nhiên, qua xác minh hiện nay N. không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ.

Hiện lực lượng công an tiếp tục xác minh, làm rõ danh tính các đối tượng liên quan còn lại để xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí