CSGT nhanh trí cởi áo cứu người

Đại úy Thịnh (thứ 2 từ trái) cởi áo băng bó cho chị Loan

Trong quá trình TTKS đảm bảo TTATGT trên QL1, tổ công tác của Đại úy Trịnh Văn Thịnh, cán bộ Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) nhận được tin báo có người gặp nạn nên đã tức tốc tới hiện trường.

Theo Đại úy Thịnh, khoảng 23h ngày 11/5, tại Km 335+600 QL1 (đoạn qua thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) xảy ra vụ TNGT khiến một phụ nữ khoảng 50 tuổi bị thương. Ngay sau khi gây tai nạn, xe ô tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khi tổ công tác đến nơi thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động dưới nền đường, máu chảy nhiều ở vùng đầu.

Trước sự việc này, Đại úy Thịnh đã nhanh chóng cởi áo băng bó, cầm máu cho người phụ nữ. Sau đó cùng người dân hỗ trợ đưa người này đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hình ảnh đẹp này ngay sau đó được một số người dân dùng điện thoại ghi lại.

“Khi nhận được tin của người dân báo, tôi cùng các đồng chí trong tổ quay xe nhanh chóng đến hiện trường, vừa để cứu người, vừa đảm bảo giao thông thông suốt. Tới nơi thấy người phụ nữ gầy gò nằm bất động giữa đường tôi liền bế vào vỉa hè. Thấy máu đầu chảy nhiều trong khi thời điểm đêm khuya không có dụng cụ y tế cầm máu nên tôi vội cởi chiếc áo băng bó cho người bị nạn. Rất may người phụ nữ đó sau này hồi phục sức khỏe”, Đại úy Thịnh cho biết thêm.

Chia sẻ cảm nghĩ của mình khi hình ảnh nhanh trí cứu người được chia sẻ trên mạng với nhiều lời khen, Đại úy Trịnh Văn Thịnh nói: “Đó là lẽ thường tình. Bởi trong lúc đó, hoàn cảnh đó ai cũng làm như tôi thôi”.

Liên quan đến ô tô gây tai nạn, Phòng CSGT phối hợp với Công an huyện Quảng Xương trích xuất camera an ninh, thu thập các chứng cứ và xác định xe ô tô gây ra vụ TNGT BKS 89C-213.07 do Trần Kim Nam (SN 1988, ngụ huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Người phụ nữ mà Đại úy Thịnh kể đến là chị Nguyễn Thị Loan (SN 1974, ngụ ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa). Khi đang đi bộ gánh các sọt đựng vỏ lon bia, chai nhựa sang đường thì không may chị Loan bị xe ô tô va vào dẫn tới bị thương ở vùng đầu.

Tìm hiểu được biết, trong thời gian làm nhiệm vụ TTKS trên đường, Đại úy Trịnh Văn Thịnh cũng đã tham gia bắt giữ nhiều vụ việc vận chuyển ma túy, hàng cấm, thực phẩm bẩn…và được lãnh đạo Phòng CSGT khen thưởng.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: Atgt.vn