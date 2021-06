CSGT đội mưa dọn đá sạt lở trên Quốc lộ

Ngày 12/6, tổ tuần tra Kiểm soát của Đội CSGT 1.48, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang tuần tra trên quốc lộ 48D thuộc địa phận xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An thì phát hiện đất đá sạt lở gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông cho người và phương tiện trên tuyến đường này.

Các chiến sĩ CSGT đội mưa nhặt hết đất, đá nhằm đảm bảo ATGT cho các phương tiện lưu thông.

Các cán bộ, chiến sỹ CSGT trong tổ lập tức xuống xe thu dọn đất đá lăn xuống đường.

Dù trời đang mưa, không có dụng cụ nhưng các chiến sỹ CSGT vẫn dùng tay không để thu dọn hết chỗ đất, đá trên đường rồi mới tiếp tục công việc tuần tra.

Phát hiện sự việc, một số người đi đường đã chụp ảnh lại rồi đăng tải trên các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước những việc làm ý nghĩa của các chiến sĩ CSGT.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân