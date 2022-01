C.Ronaldo được FIFA vinh danh ở giải thưởng đặc biệt

CÁC GIẢI THƯỞNG THE BEST 2021 Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Robert Lewandowski (Bayern Munich và Ba Lan) Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Alexia Putellas (Barcelona và Tây Ban Nha) HLV nam xuất sắc nhất: Thomas Tuchel (Chelsea) HLV nữ xuất sắc nhất: Emma Hayes (Chelsea) Thủ môn nam xuất sắc nhất: Edouard Mendy (Chelsea và Senegal) Thủ môn nữ xuất sắc nhất: Christiane Endler (Lyon và Chile) Giải thưởng đặc biệt dành cho nam: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Juventus và Bồ Đào Nha) Giải thưởng đặc biệt dành cho nữ: Christine Sinclair (Portland Thorns và Canada) Bàn thắng đẹp nhất: Erik Lamela (Arsenal vs TOTTENHAM HOTSPUR) Cổ động viên ấn tượng nhất: Đan Mạch và Phần Lan Giải Fair Play: Đội tuyển quốc gia và đội ngũ y tế của Đan Mạch Đội hình tiêu biểu nam Thủ môn: Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Paris Saint-Germain) Hậu vệ: David Alaba (Bayern Munich,Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus) and Ruben Dias (Manchester City) Tiền vệ: Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea) and N'Golo Kante (Chelsea) Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Juventus,Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Munich) and Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain) Đội hình tiêu biểu nữ Thủ môn: Christiane Endler (Paris Saint-Germain, Lyon) Hậu vệ: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Manchester City), Magdalena Eriksson (Chelsea) and Wendie Renard (Lyon) Tiền vệ: Estefania Banini (Levante, Atletico Madrid), Barbara Bonansea (Juventus) and Carli Lloyd (NJ/NY Gotham) Tiền đạo: Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Arsenal), and Alex Morgan (Tottenham Hotspur, Orlando Pride, San Diego Wave)