Công ty thương mại DELTA trúng thầu cầu Thanh Nam gần 130 tỷ có năng lực như thế nào?

Ngày 14/9, trên hệ thống đấu thầu quốc gia đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình và một số nội dung công việc liên quan (Vận chuyển thiết bị đặc chủng; Đảm bảo giao thông tuyến và giao thông đường thủy; Lắp đặt trạm trộn bê tông) có giá trị: 126.953.430.000 đồng do UBND huyện Con Cuông làm chủ đầu tư.

Cụ thể, ngày 3/8, ông Hoàng Sỹ Kiện, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông đã ký quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình và một số nội dung công việc liên quan (Vận chuyển thiết bị đặc chủng; Đảm bảo giao thông tuyến và giao thông đường thủy; Lắp đặt trạm trộn bê tông), Công ty CP xây lắp thương mại DELTA đã trúng thầu với giá: 126.847.073.000 đồng, thấp hơn giá dự toán 106 triệu đồng.

Thời gian thi công cho gói thầu này là 24 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Đồ hoạ cầu Thanh Nam

Gói thầu này có 2 nhà thầu tham gia trượt thầu là: Công ty cổ phần xây lắp 368, lý do trượt thầu: Hồ sơ, giai đoạn trượt thầu: Đánh giá tính hợp lý; Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, lý do trượt thầu: Kỹ thuật, giai đoạn trượt thầu: Đánh giá tính kỹ thuật.

Sau 1 ngày có quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu, ngày 4/8, UBND huyện Con Cuông tổ chức lễ động thổ xây dựng cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam, kết nối thị trấn với vùng tả ngạn sông Lam.

Cầu Thanh Nam có tổng mức đầu tư là 166 tỷ đồng, bắc qua sông Lam đoạn qua huyện Con Cuông, Nghệ An. Được thiết kế là cầu vĩnh cửu bằng kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực. Chiều dài cầu khoảng 412 m, đường hai đầu cầu có tổng chiều dài 1,78km. Cầu gồm 12 nhịp, mỗi nhịp 33m.

Lịch sử đấu thầu Công ty DELTA như thế nào?

Theo thông tin trên hệ thấu đấu thầu quốc gia, Công ty CP xây lắp thương mại DELTA tham gia 12 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 8 gói, trượt thầu 1 gói, 3 gói chưa có kết quả. Riêng từ tháng 4/2021, Công ty DELTA tham gia 7 gói thầu, trong đó trúng 4 gói thầu, 3 gói chưa có kết quả.

Cụ thể, ngày 18/5, ông Nguyễn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu ký quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 5: toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án Khoa khám, chữa bệnh theo yêu cầu Bệnh viện đa khoa Diễn Châu. Gói thầu có giá trị: 16.283.382.000 đồng, Công ty DELTA trúng với giá: 16.265.970.000 đồng.

Ngày 9/6, Công ty DELTA trúng thầu gói thầu Xây dựng các công trình thuộc dự án theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện Đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê - giai đoạn 2 (Đề án 946) do Ban quản lý dự án huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với giá trị: 82.415.604.000 đồng. Công ty DELTA tham gia với vai trò nhà thầu liên danh phụ.

Lịch sử đấu thầu qua mạng của Công ty DELTA

Ngày 27/7, Công ty DELTA tiếp tục trúng thầu trong vai trò liên danh phụ tại Gói thầu xây lắp 03: Xây dựng Cầu cảng; nạo vét khu nước trước cảng; đường trục chính, tuyến đường nội bộ; Trạm biến áp 22/0,4kV, đường dây hạ áp và mua sắm các thiết bị chuyên dụng cảng cá Nam Cửa Việt do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Còn 3 gói thầu mà Công ty DELTA chưa có kết quả cũng tham gia với vai trò liên danh.

Có thể thấy, gói thầu tại cầu Thanh Nam do UBND huyện Con Cuông làm chủ đầu tư là gói thầu lớn nhất mà Công ty DELTA trúng thầu với vai trò độc lập.

Công ty CP xây dựng thương mại DELTA có địa chỉ tại Lô 5, Đ1-Khu đô thị mới, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Công Khanh.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn