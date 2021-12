Công ty của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang huy động xong 1,5 tỷ USD, tiến tới IPO

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) vừa công bố huy động thành công 350 triệu USD vào công ty con The CrownX, doanh nghiệp thành viên đóng vai trò quản lý hai lĩnh vực bán lẻ (WinCommerce) và hàng tiêu dùng (Masan Consumer Holdings).

Danh sách các nhà đầu tư rót vốn vào nền tảng bán lẻ tiêu dùng của Masan trong vòng gọi vốn này gồm có TPG, Platinum Orchid (thuộc sở hữu của quỹ đầu tư quốc gia Abu Dhabi - ADIA) và SeaTown Master Fund (do công ty con của Temasek Holdings quản lý).

Các siêu thị mini VinMart+ bắt đầu đổi tên thành Winmart+ sau gần 2 năm đổi chủ từ Vingroup về Masan (Ảnh: MSN).

Đại diện Masan cho biết đây là vòng huy động vốn cuối cùng của hệ sinh thái The CrownX. Với 350 triệu USD vừa nhận được, tổng số vốn huy động thành công của hệ sinh thái này từ khi thành lập vào năm 2020 lên tới 1,5 tỷ USD.

Theo tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, định giá hiện tại của The CrownX lên tới 8,2 tỷ USD. Trong khi đó, vốn hóa của cả tập đoàn Masan trên sàn chứng khoán hiện tại chỉ khoảng 8 tỷ USD.

So với vòng gọi vốn gần nhất, giá trị của The CrownX tăng thêm 12%. Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Masan tại The CrownX là 81,4% cổ phần.

Tổng Giám đốc Masan Danny Le cho biết tập đoàn đặt mục tiêu chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) The CrownX trên sàn chứng khoán quốc tế vào năm 2023-2024. Các mục tiêu chính với nền tảng bán lẻ này bao gồm tăng thị phần bằng cách mở rộng hệ thống, số hóa toàn bộ nền tảng để trở thành công ty tiêu dùng công nghệ, tăng biên lợi nhuận lên 2 chữ số.

Sau 9 tháng đầu năm nay, Masan báo cáo doanh thu thuần 64.801 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này đạt 2.983 tỷ đồng, tăng mạnh gần 300% so với 9 tháng đầu năm 2020.

