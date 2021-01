Công ty CP Mỹ Thành Hưng 'bỏ ngoài tai” quyết định của tỉnh Nghệ An?

Dự án chậm tiến độ, sử dụng đất trái mục đích

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 4805/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai của một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, trong đó có dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và khách sạn tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Dự án này do Công ty CP Mỹ Thành Hưng (có trụ sở tại 08 Lê Nin, phường Hà Huy Tập, TP Vinh do ông Trần Đức Huy làm chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Lan làm Giám đốc). Dự án này đã chậm tiến độ nhiều năm, tuy nhiên đây là lần đầu tiên UBND tỉnh Nghệ An đưa khu đất “vàng” nằm trên đường Lê Nin vào thanh kiểm tra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đã chỉ đạo UBND thành phố Vinh kiểm tra, xử lý việc một số hộ kinh doanh cây cảnh trên diện tích đất dự án không đúng mục đích sử dụng nhưng đến nay đã hơn 1 năm trôi qua, vẫn không có gì thay đổi.

Theo đó, Quyết định 4805 ghi rõ: “Cho phép gia hạn 24 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực để hoàn thành đưa dự án vào hoạt động”.

Yêu cầu Cty CP Mỹ Thành Hưng “Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan; Tập trung xây dựng hoàn thành dự án đưa vào hoạt động đảm bảo thời gian được gia hạn. Nếu không đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định pháp luật, Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra thực hiện dự án”.

Ngoài ra, đây là khu đất vàng, chậm tiến độ, lại bị cho thuê, sử dụng trái mục đích nên tại Quyết định 4805, phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chỉ đạo quyết liệt: “Giao UBND thành phố Vinh kiểm tra, xử lý theo quy định việc một số hộ kinh doanh cây cảnh trên diện tích đất dự án không đúng mục đích sử dụng đất được cho thuê. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2019.

Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, ông Võ Văn Ngọc- phó giám đốc Sở TNMT – Trưởng đoàn kiểm tra Số 3 (được thành lập theo Quyết định số 1681/QĐ.UBND ngày 15/05/2019) đôn đốc, xử lý những tồn tại tại dự án này.

Khu đất Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và khách sạn do công ty CP Mỹ Thành Hưng làm chủ đầu tư có giá trị sinh lợi, vì vậy yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện dự án phải đúng mục đích được phê duyệt. Trường hợp chuyển sang mục đích sử dụng đất khác thì Nhà nước thu hồi đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

Vi phạm vẫn không được xử lý?

Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An rõ ràng, quyết liệt là thế nhưng đến nay, đã hơn 1 năm trôi qua, các tồn tại, vi phạm tại khu đất “vàng” này vẫn không được xử lý. Tính đến thời điểm đầu năm 2021 (tức là hơn 1 năm sau khi có QĐ-PV), dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và khách sạn do công ty CP Mỹ Thành Hưng làm chủ đầu tư vẫn “án binh bất động”, chưa triển khai bất cứ một hạng mục nào. Khu đất “vàng” tiếp tục được chia nhỏ ra nhiều ô, cho các chủ cửa hàng bán hoa, cây cảnh thuê lại với giá cao.

Để có thông tin đa chiều, chúng tôi đã tìm đến địa chỉ Cty Mỹ Thành Hưng ở số 08 đường Lê Nin, phường Hà Huy Tập nhưng tại đây không có bất kỳ một Công ty nào có tên như thế. Tiếp tục liên hệ qua số điện thoại trên mạng nhưng cũng bất thành. Qua trò chuyện với một chủ cửa hàng bán hoa, cây cảnh thì được biết họ thuê lại đất của ông Trần Đức Huy, mỗi tháng trả tiền thuê đất một lần, tuy nhiên “không biết số” của ông này (?!).

Tại số 08 đường Lê Nin, phường Hà Huy Tập, TP Vinh không có bất kỳ một Cty nào có tên Mỹ Thành Hưng hoạt động. Có thể nói đây là địa chỉ “ma”?!.

Trao đổi với chúng tôi về việc dự án chậm tiến độ, cho thuê đất trái mục đích, một cán bộ phường Hà Huy Tập cho biết phường có chức năng, vai trò có giới hạn nên không thể đôn đốc kiểm tra, xử lý được; việc này trong quyết định 4805 UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho UBND thành phố Vinh kiểm tra, xử lý.

Chúng tôi liên hệ, đặt lịch làm việc với UBND TP Vinh về vấn đề Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã chỉ đạo: “Giao UBND thành phố Vinh kiểm tra, xử lý theo quy định việc một số hộ kinh doanh cây cảnh trên diện tích đất dự án không đúng mục đích sử dụng đất được cho thuê. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2019” nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Không biết UBND TP Vinh đã có báo cáo UBND tỉnh Nghệ An như được giao hay chưa, tuy nhiên việc cho thuê, sử dụng đất không đúng mục đích của Cty Mỹ Thành Hưng đến nay vẫn không được xử lý.

Thiết nghĩ, UBND tỉnh Nghệ An, ông Võ Văn Ngọc- phó giám đốc Sở TNMT – Trưởng đoàn kiểm tra Số 3 (được thành lập theo Quyết định số 1681/QĐ.UBND ngày 15/05/2019) cần đôn đốc, xử lý những tồn tại tại dự án này. Đặc biệt thực hiện nghiêm Quyết định 4805/QĐ.UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành ngày 27/11/2019, không để các chủ đầu tư xem thường, lơi là thực hiện.

