Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An nợ thuế, rơi vào cảnh lao đao

Mô hình khu vực Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Nghệ An.

Ngày 30/3, vừa qua, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 708/QĐ-CT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An (có mã số thuế: 2900735875), địa chỉ: Đường Chu Huy Mân, xã Hưng Hoà, thành phố Vinh (Nghệ An).

Lý do bị cưỡng chế: Công ty không chấp hành nộp tiền thuế theo thông báo tiền thuế nợ số 1248/TB-CT ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Cục Thuế Nghệ An; Cục thuế Nghệ An đã thực hiện cưỡng chế tài khoản nhưng không thu được tiền nợ. Số tiền thuế, phạt thuộc trường hợp cưỡng chế: 215.500.836 đồng.

Trụ sở Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Nghệ An.

Chia sẻ với PV Tài chính doanh nghiệp, ông Trần Hồ Vinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An cho hay: “Hiện nay, công ty đang bị cưỡng chế hóa đơn. Dịch bệnh Covid, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Từ năm ngoái đến nay, có ít khách hàng hợp tác đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, nguồn thu hạn hẹp nên chưa hoàn thành được nghĩa vụ thuế. Trong tháng này, khi có nguồn từ khách hàng trả, công ty sẽ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, tiền phạt”.

Qua tìm hiểu được biết, ngoài việc đang nợ thuế đầm đìa, từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Nghệ An lại thêm phần khó khăn khi 2 gói thầu lớn được xem là “pháo cứu sinh”, cứu cánh cho doanh nghiệp này hồi phục kinh tế tcũng đã “rơi” khỏi tầm tay. Cụ thể, vào ngày 27/12/2021, doanh nghiệp này đã trượt thầu gói thầu sửa chữa lớn tàu Cảng vụ 07, Đăng kiểm và chạy thử, phục vụ nghiệm thu do Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh mời thầu theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước với vai trò độc lập khi cạnh tranh với 1 nhà thầu khác.

Tương tự, vào tháng 1/2022 vừa qua, Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Nghệ An tiếp tục bị trượt gói thầu Gói thầu số 4: Sửa chữa tàu CVTH 1369 do Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa mời thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước với vai trò độc lập khi có sự tham gia của 3 nhà thầu khác.

Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Nghệ An với ngành nghề chính là đóng tàu và cấu kiện nổi, được cấp mã số thuế từ ngày 24/2/2006. Trải qua thời gian hơn 15 năm, đến nay, doanh nghiệp đang nợ thuế, bị cưỡng chế hóa đơn và liên tục đánh rơi nhiều gói thầu quan trọng khiến cho doanh nghiệp này đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.

Giám đốc điều hành của doanh nghiệp này cho biết thêm: Không những ban Giám đốc điều hành phải nghỉ làm cách nhật để giảm bớt quỹ lương mà ngay cả công nhân tại phân xưởng cũng trong tình trạng tương tự.

Đặc biệt, nhân viên văn phòng công ty thực hiện chế độ 1 ngày làm được nghỉ 2 ngày. Và, từ đầu năm 2022 đến nay, nhân viên công ty đang sống trong cảnh không có lương.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn