Công ty bia S18 tiếp tục chối từ trách nhiệm

Để thông tin được khách quan cũng như trách nhiệm giữa người tiêu dùng và Công ty TNHH SEVEN COLORS, ngày 26/5/2020 phóng viên đã làm việc với đại diện công ty bia S18. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn An - Giám đốc kinh doanh đã cho rằng phóng viên Chuyên trang Sức khoẻ và Pháp Luật sau khi nhận được đơn khiếu nại của người tiêu dùng đã không liên hệ với công ty để cung cấp thông tin khách quan trước khi xuất bản bài báo “Chủ công ty bia S18 bị tố lừa dối khách hàng”.

Lon bia S18 và biên bản làm việc với anh D.

Để trả lời ý kiến này, phóng viên đã mở lại đoạn ghi âm cuộc gọi giữa phóng viên và nhân viên của Công ty ngày 29/4/2020, trong đoạn ghi âm này nhân viên bia S18 đã chủ động trả lời ngay khi phóng viên chưa đặt câu hỏi. Nội dung cuộc hội thoại cho thấy nhân viên Công ty đã đưa số điện thoại của phóng viên cho anh Trung (nhân viên thị trường) để trực tiếp làm việc xác nhận thông tin về 3 lon bia bị thiếu trọng lượng. Nhưng sau cuộc gọi ngày đó phóng viên vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ phía Công ty.

Trước đó, ngày 24/4/2020 phóng viên cũng đã liên hệ qua điện thoại cho ông Nguyễn An, Giám đốc kinh doanh công ty bia S18 để xác minh thông tin, nhưng ông An từ chối trả lời và yêu cầu phóng viên phải cung cấp tên người tiêu dùng tố cáo mới làm việc. Theo Pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của mình nên phóng viên đã không đáp ứng yêu cầu này.

Tại buổi làm việc ngày 26/5/2020, phóng viên cũng đã trả lời rõ ràng và cụ thể thắc mắc về tiêu đề bài báo “Chủ công ty bia S18 bị tố lừa dối khách hàng” cho đại diện bia S18 khi ông An cho rằng toà soạn thông tin sai, và căn cứ vào đâu để nói chủ bia S18 lừa dối khách hàng. Phóng viên đã đề nghị ông An đọc lại đầy đủ tiêu đề bài báo, và giải thích cho ông An hiểu rõ từ “bị tố” ở đây là khách hàng tố. Và ông An sau đó thừa nhận do mình nóng nẩy, tức giận nên đọc và hiểu sai tiêu đề.

Ngoài ra, cũng tại buổi làm việc này, ông Lê Trung, nhân viên kinh doanh thị trường của công ty bia S18 có ý kiến: “Nếu anh D. là người tiêu dùng thì phải có hoá đơn chứng từ”. Ý kiến này đã cho thấy rõ đại diện công ty bia S18 dường như đang đỗ lỗi cho người tiêu dùng khi yêu cầu anh D. cho biết bạn anh D. là ai, tặng anh D. như thế nào, thùng bia mua ở đâu…?

Lon bia S18 bị thiếu trọng lượng

Bên cạnh đó, ông Nguyễn An và ông Lê Trung cũng khẳng định: “Chúng tôi thấy đây là mẫu mã, bao bì lon của chúng tôi, còn cái việc lỗi như thế nào chúng tôi chưa biết”. Câu trả lời này của hai vị đại diện công ty bia S18 cho thấy Công ty thật sự không thể hiện thiện chí khi trước đó, trong biên bản ngày 27/3/2020 có ghi rõ nội dung ý kiến của Công ty: “ Đây là trường hợp thiếu trọng lượng và khiếu nại đến công ty là lần đầu tiên.” Và người tiêu dùng đã gửi cho công ty 1 trong 3 lon bia S18 bị thiếu trọng lượng để làm vật chứng. Với cương vị là Giám đốc kinh doanh của công ty, sự việc cũng đã kéo dài hơn hai tháng nhưng câu trả lời của ông An đã cho thấy sự thiếu trách nhiệm và không quan tâm đến khiếu nại của người tiêu dùng.

Khi nói về việc Công ty có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm với người tiêu dùng, vị Giám đốc này cho rằng: “Thời gian này người công ty chúng tôi có liên lạc với anh Hoàng Dương. Tuy nhiên vì đây là thời điểm cách ly xã hội do dịch Covid nên không phải việc cần thiết thì không gặp.”

Khi phóng viên đặt câu hỏi sự việc 3 lon bia S18 bị thiếu trọng lượng Công ty đã báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng chưa, thì ông An trả lời là chưa. Giải thích cho câu trả lời này ông An cho rằng: “Vấn đề này chúng tôi chưa thông báo, chưa gửi báo cáo bởi vì chúng tôi đang trên tinh thần thương lượng thoả hiệp”. Tuy nhiên được biết đến bây giờ người tiêu dùng vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng và hợp lý nhất từ phía Công ty.

Phản ánh của khách hàng về sản phẩm Bia S18 của Công ty TNHH SEVEN COLORS đã xảy ra và kéo dài trong nhiều tháng. Tuy nhiên không hiểu sao phía Công vẫn chưa giải quyết thỏa đáng cho người tiêu dùng mà còn có dấu hiệu sách nhiễu, vòng vo. Có lẽ đã đến lúc các cơ quan ban ngành liên quan cần vào cuộc để làm rõ!

Tác giả: Thanh Xuân

Nguồn tin: khoe365.nguoiduatin.vn