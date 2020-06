Công ty bảo vệ - vệ sĩ: Giám đốc thu nhập "khủng", người lao động lương bèo bọt

Ông Ngô Xuân Phấn - nguyên cán bộ Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Bảo An Nghệ An tố cáo bị Giám đốc hành hung khi ông đến đòi nợ tiền lương. Ảnh: Quang Đại

Người lao động lương bèo bọt

Theo một cựu bảo vệ tại Cty B.A, người lao động muốn trở thành bảo vệ - vệ sĩ thì phải nộp tiền trang phục – dụng cụ khoảng 1,5 - 1,7 triệu đồng, công ty chỉ gắn logo riêng vào. Thực chất giá trị toàn bộ trang phục-dụng cụ đó chỉ khoảng 700 nghìn đồng.

Nếu người lao động không có tiền thì số tiền trang phục-dụng cụ sẽ bị trừ vào lương tháng đầu tiên. Lương bảo vệ -vệ sĩ do phía công ty trả, dao động từ dưới 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng/tháng, ngoài ra không có bất cứ chế độ nào khác như bảo hiểm, làm thêm giờ, nghỉ phép…

Nhiều công ty đề ra quy định nếu nhân viên vi phạm nội quy như không mặc trang phục trong giờ làm… thì bị phạt tiền mức từ 100 nghìn - 1 triệu đồng/lần hoặc cả tháng lương, tùy theo mức độ lỗi. Giờ giấc làm việc thường từ 10h đến 24h/ngày.

Một bảo vệ tầm 50 tuổi, làm việc tại một cơ quan cấp Sở ở TP. Vinh (Nghệ An) cho biết ông đi làm cho Công ty S.V (trụ sở tại đường Phạm Đình Toái-TP. Vinh) với mức lương 3 triệu/tháng, đã 3 năm không thay đổi. Ngoài ra không có bất cứ chế độ nào khác.

Có lần vào 2h sáng, cán bộ công ty kiểm tra phát hiện ông không mặc trang phục bảo vệ theo quy định, đã chụp ảnh, lập biên bản phạt ông 100 nghìn. Ông đề xuất tăng lương nhưng giám đốc cho biết phía cơ quan nhà nước không tăng tiền thuê nên không thể tăng lương.

Ở cơ quan này có 2 bảo vệ, mỗi người làm việc trọn 1 ngày đêm (24 tiếng), nghỉ 1 ngày rồi làm tiếp, không có ngày nghỉ tuần, nghỉ phép năm. Ông cho biết cơ quan này thuê công ty S.V mỗi tháng 8 triệu, lãnh đạo Công ty vệ sĩ trả cho 2 người 6 triệu, lãi 2 triệu/tháng, bình quân lãi 1 triệu/bảo vệ/tháng.

Người bảo vệ này cho biết, Công ty S.V có khoảng 1.000 lao động. Nếu bình quân ông chủ lãi khoảng 1 triệu/người/tháng thì 1 tháng "đút túi" 1 tỉ đồng; còn nếu tính 500 nghìn/người/tháng, thì ông chủ cũng thu về 500 triệu/tháng.

Cơ quan chức năng ở đâu?

Ông Đỗ Đình Quang - Chủ tịch LĐLĐ TP. Vinh cho biết trên địa bàn TP. Vinh có nhiều công ty bảo vệ - vệ sĩ, nhưng họ không thành lập CĐCS, không trích nộp kinh phí công đoàn, vì vậy tổ chức công đoàn không thể giám sát việc thực thi pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội của các cơ quan này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều công ty bảo vệ - vệ sĩ trên địa bàn TP. Vinh không đóng bảo hiểm cho người lao động, có nhiều hành vi vi phạm các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội.

Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, ông Ngô Xuân Phấn – nguyên nhân viên của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Bảo An Nghệ An - ngoài việc tố cáo lãnh đạo Công ty vi phạm pháp luật lao động, còn đề cập hành vi mờ ám của cán bộ phụ trách bảo hiểm.

“Tôi thấy cán bộ này thường đến làm việc với lãnh đạo công ty rồi ra về, cầm theo quà cáp, không làm việc với bộ phận nhân sự, người lao động của Công ty. Đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, bao che cho sai phạm doanh nghiệp của cán bộ này. Tôi sẵn sàng đối chất để làm rõ”- trích nội dung đơn của ông Ngô Xuân Phấn.

Được biết, từ đơn tố cáo của ông Ngô Xuân Phấn, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành tại Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Bảo An Nghệ An, để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo ông Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An, cần tổ chức thanh, kiểm tra toàn diện tất cả các công ty bảo vệ - vệ sĩ trên địa bàn tỉnh, để rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm về chấp hành pháp luật lao động, truy thu, trả lại các quyền lợi chính đáng của người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động