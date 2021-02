Công thức giảm cân nhanh với bí đỏ

Bí ngô (hay còn gọi là bí đỏ) chứa nhiều chất xơ, có thể giúp no lâu hơn và giúp chống lại cảm giác thèm ăn. Giảm cảm giác thèm ăn rất quan trọng trong việc giảm cân, chúng có liên quan đến giảm mỡ trong cơ thể. Chất xơ trong bí đỏ cũng tốt cho đường tiêu hóa. Ngoài ra, bí đỏ còn có lượng calo rất thấp nên cũng có thể hỗ trợ cho việc giảm cân.

Bên cạnh đó, bí đỏ còn chứa chất chống ôxy hóa, chất xơ, vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể. Một số chất chống ôxy hóa, như alpha-carotene, beta-carotene và beta-cryptoxanthin, có thể vô hiệu hóa các gốc tự do. Các gốc tự do quá mức trong cơ thể có thể gây ra stress ôxy hóa, điều này có thể dẫn đến các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim và ung thư, theo The Health Site.

Sinh tố bí đỏ giảm cân

Nguyên liệu

100g bí đỏ, sữa chua, chuối.

Cách làm

Bỏ vỏ và hạt bí đỏ, chuối bỏ vỏ. Cắt bí và chuối thành lát mỏng sau đó cho vào máy xay cùng sữa chua. Cho hỗn hợp tạo được ra cốc và dùng trước bữa ăn 20 phút.

Súp bí đỏ

Nguyên liệu

300g bí đỏ, 1 củ cà rốt, 2 củ khoai tây, nước sạch, dầu oliu, 100g thịt bằm, 10g đậu xanh.

Cách làm

Rửa sạch cà rốt, khoai tây và bí đỏ rồi thái miếng nhỏ. Đun sôi nước rồi cho các loại rau củ vào, thêm chút dầu oliu và muối. Khi rau củ đã nhừ, cho thịt bằm vào và đun thêm 5 phút. Tắt bếp, cho thêm tỏi tây hoặc rau mùi tùy thích và dùng trong bữa sáng, trưa hoặc tối.

