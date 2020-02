Công Phượng sẽ chia tay CLB TPHCM về HAGL

Theo thông tin của Saostar, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ chia tay CLB TPHCM để trở lại CLB HAGL ở nửa sau mùa bóng 2020.

Cụ thể, bầu Đức đang mong muốn các cầu thủ HAGL của Học viện HAGL – Arsenal – JMG sẽ cùng nhau sát cánh ở V.League 2020. Riêng Công Phượng được cho CLB của Bỉ mượn 1 năm nên HAGL không thể can thiệp vào chuyện CLB TPHCM mượn lại nửa năm hợp đồng. Dù vậy, bầu Đức sẽ không đồng ý cho TPHCM mượn Công Phượng đến hết mùa bóng 2020.

Lẽ đó, Công Phượng sẽ chia tay CLB TPHCM để về lại HAGL sau khi hoàn tất nửa năm hợp đồng cho mượn. Thời gian dự kiến là vào tháng 5 năm nay, tức thời điểm các giải vô địch quốc gia châu Âu kết thúc. Đây là thời gian dựa theo hợp đồng của Công Phượng ký với CLB của Bỉ.

Cũng trong trường hợp kể trên, Công Phượng chắc chắn không có cơ hội đối đầu với CLB HAGL ở V.League 2020. Bởi theo lịch thi đấu thì CLB TPHCM và HAGL sẽ gặp nhau ở vòng 13 V.League 2020, đây là thời điểm Công Phượng đã rời đội chủ sân Thống Nhất, ngược lại anh sẽ khoác áo HAGL để thi đấu trước TPHCM.

Công Phượng sẽ chia tay CLB TPHCM để về lại HAGL sau khi hoàn tất nửa năm hợp đồng cho mượn. Ảnh: CLB TPHCM

Hiện tại, CLB HAGL hoàn tất lực lượng chuẩn bị cho mùa bóng 2020. Đội bóng phố Núi bổ sung ba ngoại binh rải đều các tuyến là hàng phòng ngự, tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Ngoài ra, họ chiêu mộ cựu thủ môn tuyển Việt Nam – Trần Bửu Ngọc và một cầu thủ Việt kiều.

Theo dự kiến của bầu Đức, thời điểm Công Phượng trở lại HAGL thì Xuân Trường cũng lành lặn chấn thương đứt dây chằng. Như vậy, HAGL sẽ có đầy đủ các tài năng lớn nhất của Học viện Bóng đá HAGL.

Trong các gương mặt trở lại của CLB HAGL thì bầu Đức chính là người đặc biệt. Bầu Đức nói rằng: “Nói thật rằng, vài năm trở lại đây thì tôi không có nhiều thời gian dành cho CLB như ngày xưa. Lý do thì có lẽ ai cũng biết, cuộc chiến thương trường thực sự cam go và tôi phải dồn sức lực vào đó. Vì tôi không kinh doanh tốt thì làm sao có tiền nuôi đội bóng. Do đó, một phần lỗi về thành tích đội bóng xuống đi cũng do tôi. Phải nói thẳng và nói thật là như thế. Tôi là người có lỗi đầu tiên”.

Bầu Đức sẽ đồng hành cùng CLB HAGL nhiều hơn trong mùa bóng 2020. Đây thực sự là thông tin cực vui của HAGL sau nhiều năm lận đận ở V.League.

Tác giả: Đường Bá Hổ

Nguồn tin: saostar.vn