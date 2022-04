"Cõng" ma túy từ Lào về Việt Nam

Đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an.

Theo đó, sau một thời gian kiên trì theo dõi, áp dụng tổng hợp tất cả các biện pháp nghiệp vụ đến 10h ngày 28/4/2022, tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an xã Nghi Ân, thành phố Vinh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Quốc Lô (SN 1974, trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. ) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 4kg ma tuý đá, 1 bánh heroin, 2 khẩu súng ngắn, 7 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Được biết Lô là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Tại cơ quan Công an, Trần Quốc Lô đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân