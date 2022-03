Công dụng tuyệt vời của tỏi cô đơn với sức khỏe

Diệt khuẩn tốt

Hầu hết trong những bài thuốc chữa bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa hay về da do nhiễm khuẩn thì không thể thiếu thành phần của tỏi. Vì trong tỏi có chứa các vitamin và chất chống oxy hóa có khả năng diệt khuẩn cực cao. Vì thế nếu đường hô hấp của bạn gặp vấn đề hãy uống mật ong ngâm tỏi mỗi ngày tình trạng của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Giảm cholesterol

Tỏi cô đơn chứa hàm lượng S-allyl-cysteine cao và có thể giúp cơ thể cải thiện lượng lipid bằng cách tăng cường hàm lượng cholesteron tốt và giảm cholesteron xấu.

Phòng ngừa và đẩy lùi các triệu chứng cảm cúm

Theo nghiên cứu của y khoa trong tỏi tươi có chứa hợp chất Allicin. Đặc biệt trong tỏi cô đơn thì hợp chất này rất cao. Tác dụng của tỏi cô đơn là đẩy lùi chứng cảm cúm vì allicin là thành phần đặc trị bệnh cảm cúm hiệu quả. Khi đi vào cơ thể sẽ tiêu diệt virus gây bệnh làm bớt ho, long đờm và dễ thở.

Tuy nhiên đối với những người bị viêm dạ dày mãn tính hoặc có các vấn đề về đường tiêu hóa không nên quá lạm dụng tỏi một nhánh vì chúng có vị hăng, có thể khiến các triệu chứng bệnh trở nên nặng hơn.

Bảo vệ gan

Do chứa hàm lượng chất phenolic cao, có khả năng chống oxi cao hơn, tỏi cô đơn giúp bảo vệ gan khỏi những tác nhân nguy hiểm.

Ngoài ra tỏi cô đơn cũng có tác dụng chống lại quá trình thải độc gan do oxi hóa cấp tính.

Giảm nguy cơ gây ung thư

Trong tỏi cô đơn có hợp chất có khả năng kháng lại sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư. Những món ăn có chứa tỏi sẽ giảm khả năng gây ung thư dạ dày đến 50%.

Tốt cho tim mạch

Tỏi cô đơn có thể giúp giảm viêm nhiễm, chống lại sự tấn công của các gốc tự do một cách hiệu quả do có chứa hàm lượng lớn allicin và organosulfur. Do vậy thường xuyên ăn tỏi cô đơn có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch và cải thiện chức năng tim mạch.

Tác giả: Lan Anh (t/h)

Nguồn tin: tieudung.vn