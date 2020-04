Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, lốc sét, mưa đá

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 25 - 27/4 ở khu vực miền núi phía Bắc và Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (có nơi trên 120mm/24h); nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá trên diện rộng nhất là tại các địa phương vừa bị thiệt hại.

Lốc xoáy gây thiệt hại trên địa bàn xã biên giới Keng Đu, huyện Kỳ Sơn ngày 23/4.

Để ứng phó hiệu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá, tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm túc công điện số 481 ngày 25/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá.

2. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về UBND tỉnh (qua Văn phòng thường trực ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh) để tổng hợp, báo cáo.

3. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh: Chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu, giúp dân khôi phục nhà ở khi có yêu cầu.

4. Đài phát thanh truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn Nghệ An tiếp tục đưa tin kịp thời diễn biến của thời tiết, thiên tai và cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá để người dân biết, chủ động phòng, tránh.

5. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An